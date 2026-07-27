ସ୍ୱାଧୀନତାର ୭୯ ପରେ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶାର ଗାଁ ଗାଁରେ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ସେବା !
ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ବି ୧,୦୯୧ଟି ରାଜସ୍ୱ ଗାଁରେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଡିଜିଟାଲ ସୁବିଧା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବେ ବି ୧ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଗାଁରେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିପାରିନାହିଁ। ବିଶେଷକରି ରାଜ୍ୟର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସମସ୍ୟାରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସଂସଦରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଓଡ଼ିଶାର ୧,୦୯୧ଟି ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ ଏବେ ବି ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛି।
ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡା. ପେମ୍ମାସାନି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ୫୧,୧୭୬ଟି ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ ଥିବାବେଳେ ସେଥିରୁ ୧,୦୯୧ଟି ଗାଁରେ ଏବେ ବି ମୋବାଇଲ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ।
ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୨୯ଟି ଗାଁ ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛି। ଏହା ପରେ କନ୍ଧମାଳରେ ୧୧୨, ମାଲକାନଗିରିରେ ୧୦୩, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ୯୨, କୋରାପୁଟରେ ୮୫ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମରେ ୮୦ଟି ଗାଁ ରହିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପାହାଡ଼ିଆ ଭୂଭାଗ ଓ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବାରୁ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଓ ନେଟୱର୍କ ବିସ୍ତାର କରିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଛି।
ମୋବାଇଲ ସେବା ନଥିବାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଅନଲାଇନ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଓ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ପାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ମୋବାଇଲ ସିଗନାଲ ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଜରୁରୀ ସମୟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ପୋଲିସ କିମ୍ବା ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟାରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୁର୍ବଳ ନେଟୱର୍କ କିମ୍ବା ନେଟୱର୍କ ନଥିବାରୁ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ, ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ, ପ୍ରତିଯୋଗୀତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଆବେଦନ ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ଏହା ସହ ଟେଲିମେଡିସିନ, ଇ-ହସ୍ପିଟାଲ, ୟୁପିଆଇ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ, ପେନ୍ସନ, ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି, ଆଧାର ସେବା ଓ କୃଷି ଯୋଜନା ଭଳି ଅନଲାଇନ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସଂସଦକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋବାଇଲ ସେବା ନଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ନେଟୱର୍କ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଡିଜିଟାଲ ଭାରତ ନିଧି ମାଧ୍ୟମରେ ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଜନା, ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ଓ ସାରା ଦେଶର ୪ଜି ସାଚୁରେସନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ ଚାଲିଛି।
ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ଭାବେ ନେଟୱର୍କ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଗାଁକୁ କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋବାଇଲ ସେବା ପହଞ୍ଚିବ, ସେନେଇ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଦିଆଯାଇନାହିଁ।
ସଂସଦର ଏହି ତଥ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ, ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ବହୁ ନିବେଶ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ଗମ ଓ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଗାଁ ଏବେ ବି ମୋବାଇଲ ସେବାରୁ ଦୂରରେ ରହିଛି। ଏହା ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ ଓ ଡିଜିଟାଲ ସରକାରୀ ସେବା ପାଇବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।