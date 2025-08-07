PFର ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେନି, ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ଏହି କାମ, ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ
ଆଧାର କାର୍ଡରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ କରିନଥିଲେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ, ନ ହେଲେ ପିଏଫର ଟଙ୍କା ଉଠାଇପାରିବେନି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରୁ ପ୍ରତି ମାସରେ କଟାଯାଉଥିବା ସଞ୍ଚୟର ଏକ ଅଂଶ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯାଏ। ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ରାଶି ଉପରେ ସରକାର ସୁଧ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି କାହାକୁ ହଠାତ୍ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, ସେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଉଠାଇପାରିବେ।
ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ, EPFO ରେକର୍ଡରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆଧାର, ପ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ ଭଳି ସୂଚନା ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ସେମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇନଥାଏ। ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଅନଲାଇନ୍ ଯାଞ୍ଚରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆପଣ ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେନି।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇନଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ସହଜ ଉପାୟରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇପାରିବେ।
ଯଦି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇନଥାଏ ତେବେ କଣ କରିବେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇନଥାଏ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଏଥିପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଆଧାର ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ସହିତ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ, ଫଟୋ ଏବଂ ନୂତନ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରର ଏକ କପି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ଅପଡେଟ୍ ଅନୁରୋଧ ପଞ୍ଜିକୃତ ହେବ।
ଅପଡେଟ୍ ପରେ, ନୂତନ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର 3 ରୁ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ UIDAI ର ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା mAadhaar ଆପ୍ ରୁ ଅପଡେଟ୍ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ।
ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ହେବା ପରେ, ଆପଣ EPFO ପୋର୍ଟାଲରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରି ସହଜରେ ଅନଲାଇନରେ PF ଦାବି କରିପାରିବେ।