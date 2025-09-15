ବୋମା ଭଳି ଫାଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍, ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ସବୁ ଭୁଲ୍
ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଫାଟିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ । ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ ।
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏକ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା ଘାତକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେତେବେଳେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ବିପଦକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅପ୍ରକାର ଭୁଲ ନକରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଫାଟିଯାଇପାରେ।
କାହିଁକି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୁଏ
ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ବ୍ୟାଟେରୀ ବିସ୍ଫୋରଣ। ପ୍ରକୃତରେ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ଲିଥିୟମ୍-ଆୟନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଗାଯାଏ । ଯଦି ଏହାର ରାସାୟନିକ ସନ୍ତୁଳନରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଘାତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ, ବ୍ୟାଟେରୀ ନିଜେ ଖରାପ ହେବା କିମ୍ବା ଏଥିରେ ଟାମ୍ପରିଂ କରିବା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
ଏହି ଭୁଲ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଅଧିକ ଗରମ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ – ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଅଧିକ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ, ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଫୋନ୍କୁ କେବେବି ଚାର୍ଜ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ କଲ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏହା କରିବା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଶୀଘ୍ର ଗରମ କରିଦିଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଫୋନକୁ ରାତିସାରା ଚାର୍ଜରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଅଧିକ ଗରମ କରିପାରେ।
ଶାରୀରିକ କ୍ଷତି- ବ୍ୟାଟେରୀର ଶାରୀରିକ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରଣର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ବାରମ୍ବାର କିମ୍ବା ଜୋରରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷାମୂଳକ ଆବରଣ ଭାଙ୍ଗିପାରେ କିମ୍ବା ଏହାର ଟର୍ମିନାଲ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟାଟେରୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କେତେକ ସମୟରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ହେରଫେର ମଧ୍ୟ ଘାତକ ହୋଇପାରେ।
ନିମ୍ନମାନର ଚାର୍ଜର- ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଶୀଘ୍ର କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ନିମ୍ନମାନର ଚାର୍ଜର କିଣନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସମୟ ବଞ୍ଚାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟାଟେରୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଏହାର କ୍ଷମତାଠାରୁ ଅଧିକ ଚାର୍ଜରରେ ଚାର୍ଜ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଶୀଘ୍ର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।