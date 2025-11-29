ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମୋବାଇଲକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କ’ଣ କୁହନ୍ତି? ଏମିତି ଅଜବ ନାମ ଜାଣିଲେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

Mobile Phone: ମୋବାଇଲକୁ ଓଡିଆରେ କଣ କୁହନ୍ତି । ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣ କହିବେ ସତରେ ଏତେ ଅଜବ ନାମ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ବିନା ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦିନକୁ ଅତି କମରେ ୨୦ ରୁ ୩୦ ଥର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ । ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ହୁଏତ ଘରେ ପଚାରୁଥିବେ ମୋ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ କେଉଁଠି ଅଛି । ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଅଫିସରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମୋବାଇଲରେ ଅନ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ।

ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କଣ କୁହାଯାଏ । ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଫୋନ ସହ ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଉତ୍ତର କହିପାରିବେ ନାହିଁ ।

‘ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍’ ହେଉଛି ଏକ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ । କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ପିତାମହଙ୍କ ସମୟରୁ ମୋବାଇଲ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଛୁ । ବାସ୍ତବରେ ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ Mobile କୁହାଯାଏ ।

ଓଡିଆରେ ମଧ୍ୟ କଥା କହିବା ସମୟରେ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମୋବାଇଲ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କଣ….ଓଡିଆ ଅଭିଧାନରେ ମୋବାଇଲ ଅର୍ଥ ପକେଟ ଫୋନ ରହିଛି । ମୋବାଇଲକୁ ଓଡିଆରେ ପକେଟ ଫୋନ କୁହାଯାଏ । ଯାହାକୁ ହୁଏତ ବହୁତ କମ ଲୋକ କଥା କହିବା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।

ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ‘ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ହେଉଥିବା ଛୋଟ ବେତାର ପରିଚାଳିତ ଟେଲିଫୋନ’ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।ମୋବାଇଲ୍ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ‘ସଚଳ ଦୂରଭାଷା ଯନ୍ତ୍ର’ କୁହାଯାଏ । କାରଣ ଆପଣ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ନେଇପାରିବେ । ପୂର୍ବ ପରି, ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ ।

ଟେଲିଫୋନ୍ ହେଉଛି ଏକ ଟେଲିଫୋନ୍ ଉପକରଣ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଅନେକ ହଜାର କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇପାରିବେ ମୋବାଇଲର ଓଡ଼ିଆ ନାମ କହିଲେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ । ଅନେକ ଲୋକ ଏହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ । ୯୯.୯ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ନାମ କ’ଣ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ।ପକେଟ ଫୋନ ବା ସଚଳ ଦୂରଭାଷା ଯନ୍ତ୍ର ଶୁଣିବାକୁ ଅଡୁଆ ଲାଗେ ।

କେହି କେହି ଏହାର ଅର୍ଥ ଜାଣି ନଥିବା ବେଳେ କେହି ଏହାକୁ କହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଓଡିଶା କିମ୍ୱା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲକୁ ମୋବାଇଲ ବୋଲି କହିଲେ ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ।

