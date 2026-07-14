ଘରୋଇ କଳି କଣ ଏମିତି ହୋଇପାରେ? ମୋବାଇଲ ଫିଙ୍ଗି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ପତ୍ନୀ!

ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ପାଣିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଉତ୍‌କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ପତ୍ନୀ ତମସା(ଛଦ୍ମନାମ) ହାତରେ ଧରିଥିବା ମୋବାଇଲକୁ ସ୍ୱାମୀ ଦିଗା(ଛଦ୍ମନାମ)ଙ୍କ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ

By Manoranjan Sial

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୋବାଇଲ ଫିଙ୍ଗି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ପତ୍ନୀ! ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଛି।

ଶନିବାର ଟାଉନ୍ ଥାନା ଚିମିନିଭାଟି ପଡ଼ାରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ପାଣିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଉତ୍‌କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ପତ୍ନୀ ତମସା(ଛଦ୍ମନାମ) ହାତରେ ଧରିଥିବା ମୋବାଇଲକୁ ସ୍ୱାମୀ ଦିଗା(ଛଦ୍ମନାମ)ଙ୍କ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ଅଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଫୋନ୍‌ଟି ଯାଇ ଦିଗାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଥିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚେତା ହରାଇ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ।

ଦିଗା ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ଥିବାରୁ ଆଇସିୟୁରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିନଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ଏ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୋଲିସ୍ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟର ଅପେକ୍ଷା କରିଛି।

You might also like More from author
More Stories

୬ଟି ସହରରେ ୫ ଘଣ୍ଟା ଧରି ବର୍ଷିଲା…

ହାଫିଜ ସଇଦଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଭାରତରେ ବସିବ…

ଶୋଇବା ସମୟରେ ଅଚାନକ ଆମକୁ ଖସି ପଡ଼ିବା ଭଳି…

ଥଲପତି ବିଜୟଙ୍କ ପୁଅ ଜେସନ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ…

1 of 23,910