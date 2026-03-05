Iran-Israel War: ଇରାନକୁ ବର୍ବାଦ କଲା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍! ଖାମେନିଙ୍କ ବଡ଼ିଗାର୍ଡ ହିଁ ବାହାରିଲା CIA ଜାସୁସ୍
ଖାମେନିଙ୍କ ବଡ଼ିଗାର୍ଡ ହିଁ ବାହାରିଲା CIA ଜାସୁସ୍
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ, ଇରାନ ସମସ୍ତ VIP ଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବ୍ୟାନ କରିଥିଲା। କାହିଁକି ନାଁ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ, ଇସ୍ରାଏଲ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଟ୍ରାକ୍ କରି ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସେହି ସମୟରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କୁ ଠାବ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ, କେହି ଆହତ ହୋଇ ନଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ, ତେହେରାନ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିଲା: ସେ ଟପ୍ ଲିଡର ଏବଂ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ଫୋନ୍ ଜବତ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଫୋନ ଧରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା। ଏହା ଇରାନର ଟପ ଲିଡରସିପକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା କମାଣ୍ଡୋମାନଙ୍କୁ ମୋସାଦ ପିଛା କରିଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ଖାମେନିଙ୍କ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ଜଣେ CIA ଗୁପ୍ତଚର ଥିଲେ।
ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ CIA ଏହାର ଜଣେ ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କୁ ଖାମେନିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଘେରରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଥିଲା। ସେ ବଡ଼ିଗାର୍ଡ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ଏତେ ନିକଟତର ଥିଲେ ଯେ, ସେ କୋଠା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ସଠିକ ଟାଇମ କନଫର୍ମ କରିଥିଲେ। କାରଣ ଇରାନରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ କଡ଼ା ବଙ୍କରରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଲିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତଳ ଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗେ।
ଗେଟ୍ କ୍ୟାମେରାରୁ ସବୁ ସତ ଜଣାପଡ଼ିଲା
ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ମୋସାଦ ତେହେରାନର ଟ୍ରାଫିକ୍ କ୍ୟାମେରା ନେଟୱାର୍କକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲା। ତେହେରାନର ପାଷ୍ଟୁର୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟରେ ଥିବା କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଇସ୍ରାଏଲୀ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଜାଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ କିଏ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଯାନବାହାନ କେଉଁଠି ପାର୍କ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଗତ ଶନିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ସେଠାରୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରାଯିବ, ଏବଂ ଏଠାରୁ ଗୁପ୍ତଚର ସମସ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବେ।
ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆପ୍ରେ ବାର୍ତ୍ତା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା
ହଁ, ତେହେରାନରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ, ଇସ୍ରାଏଲ ତୁରନ୍ତ ଇରାନୀମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। । ମେସେଜରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, “ ସାହାଯ୍ୟ ଆସୁଛି… ତୁମର ଧର୍ମଗୁରୁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକାଠି ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଲା: “ଅସ୍ତ୍ର ଉଠାଅ ଏବଂ ନିଜ ଆଜାଦି ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦିଅ।”