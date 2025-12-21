Indian Railway: ଯାତ୍ରୀମାନେ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବେ ମୋବାଇଲ ଟିକେଟ୍ ମାନ୍ୟ ନୁହେଁ, ଜାରି ହେଲା ନୂଆ ନିୟମ
ଟ୍ରେନରେ ଏବେ ମୋବାଇଲ ଟିକେଟ୍ ମାନ୍ୟ ନୁହେଁ, ଜାରି ହେଲା ନୂଆ ନିୟମ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ, ଅଧିକାଂଶ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କରାଯାଏ। ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଠାରୁ ପେମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସବୁକିଛି ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ। ତଥାପି, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏବେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ସହିତ, କେବଳ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ଦେଖାଇ ଯାତ୍ରା କରିବା ଆଉ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ନାହିଁ। ରେଳବାଇ କହିଛି ଯେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଟିକେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ଏହି ନିୟମ କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା?
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ, ରେଳବାଇ ନକଲି ଟିକେଟ୍ ଏବଂ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିଶେଷକରି, ନକଲି ଟିକେଟ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ବ୍ୟବହାର କରି ଯାତ୍ରା କରିବା ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। AI କାମକୁ ସହଜ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଏହାର ଅପବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ନୂତନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ରେଳବାଇ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ ଯଦି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାନଯାଏ, ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ିପାରେ ।
ଏବେ ନୂଆ ନିୟମ କ’ଣ?
ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, UTS ଆପ୍, ATVM କିମ୍ବା ରେଳବାଇ କାଉଣ୍ଟରରୁ କିଣାଯାଇଥିବା ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ଟିକେଟ୍ କେବଳ ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଲେ ତାହା ବୈଧ ହେବ ନାହିଁ। ଏପରି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟର ଏକ ହାର୍ଡ କପି ବହନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତଥାପି, ରେଳବାଇ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଇ-ଟିକେଟ୍
ଏବଂ ଏମ୍-ଟିକେଟ୍ (ସଂରକ୍ଷିତ ଟିକେଟ୍ ପରି) ଏହି ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଟିକେଟ୍ ପୂର୍ବ ପରି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନରେ ଦେଖାଇପାରିବେ ।
ଗୋଟିଏ ଟିକେଟ୍ ରେ 7 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା
ଏହି ନିୟମକୁ କଠୋର କରିବାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଜୟପୁର ରୁଟରେ ଘଟିଛି। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ, କିଛି ଛାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଯାତ୍ରା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ନଜରରେ, ଟିକେଟ୍ ପ୍ରକୃତ ବୋଲି ଜଣାପଡୁଥିଲା। ଟିକେଟ୍ ରେ ଏକ QR କୋଡ୍, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ସୂଚନା ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭଡ଼ା ଥିଲା। ତଥାପି, ଯେତେବେଳେ TC ଟିକେଟ୍ ଗୁଡିକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କଲେ, ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଏକ AI ଟୁଲ ବ୍ୟବହାର କରି, ଛାତ୍ରମାନେ ଗୋଟିଏ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ଟିକେଟ୍ ଏଡିଟ କଲେ ଏବଂ ସାତ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଯୋଡିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଟିକେଟ୍ ରେ ସାତ ଜଣ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ।