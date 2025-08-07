Videoରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଡ ରୋମିଓଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି: ଯୁବତୀଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲି ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ଦେଖାଇଲେ ଯୁବକ, ଆଉ ତା’ ପରେ….
ଭିଡିଓ କରି ଦୁଃଖ ବଖାଣିଲେ ମଡେଲ୍ । ଯୁବକ ହସ୍ତ ମୈଥୁନ କରୁଥିବାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ।
ଗୁରୁଗ୍ରାମ: ଗୁରୁଗ୍ରାମରୁ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିକାଲି କୌଣସି ଜାଗା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ।
ଯୁବତୀ ଜଣକ ଜୟପୁରରୁ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଆସୁଥିଲେ । ରାଜୀବ ଚୌକରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ କ୍ୟାବକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ସହ ଏକ ଅଜବ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ କରି କହିଛନ୍ତି ।
ଯୁବତୀ ଜଣକ ପେଶାରେ ଜଣେ ମଡେଲ । ଅଗଷ୍ଟ ୨ ତାରିଖ ସମୟ ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ବେଳେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ସେ ଗହଳି ଛକରେ ଛିଡ଼ା ରହିଥିବାବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକ ସେଠାକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଥିଲେ ।
କିଛି ସମୟ ଚାହିଁବା ପରେ ସେ ହଠାତ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚେନ୍ ଖୋଲି ହସ୍ତ ମୈଥୁନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ । ଯୁବକଙ୍କ କାରନାମାକୁ ଯୁବତୀଜଣକ ନିଜ ଫୋନରେ କଏଦ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଏହାପରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଶେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ଯୁବକଙ୍କ କାରନାମା କଏଦ ରହିଛି । ଭିଡିଓରେ ଯୁବକ ଜଣକ ବ୍ୟାକ ବ୍ୟାଗକୁ ଆଗପଡେ ପକାଇ ଯୁବତୀଙ୍କ ଆଗପଛ ବୁଲି ହସ୍ତ ମୈଥୁନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସ ଯୁବକଙ୍କ କାରନାମାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ।
View this post on Instagram