Videoରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଡ ରୋମିଓଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି: ଯୁବତୀଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲି ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ଦେଖାଇଲେ ଯୁବକ, ଆଉ ତା’ ପରେ….

ଭିଡିଓ କରି ଦୁଃଖ ବଖାଣିଲେ ମଡେଲ୍ । ଯୁବକ ହସ୍ତ ମୈଥୁନ କରୁଥିବାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ।

By Jyotirmayee

ଗୁରୁଗ୍ରାମ: ଗୁରୁଗ୍ରାମରୁ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିକାଲି କୌଣସି ଜାଗା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ।

ଯୁବତୀ ଜଣକ ଜୟପୁରରୁ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଆସୁଥିଲେ । ରାଜୀବ ଚୌକରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ କ୍ୟାବକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ସହ ଏକ ଅଜବ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ କରି କହିଛନ୍ତି ।

ଯୁବତୀ ଜଣକ ପେଶାରେ ଜଣେ ମଡେଲ । ଅଗଷ୍ଟ ୨ ତାରିଖ ସମୟ ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ବେଳେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ସେ ଗହଳି ଛକରେ ଛିଡ଼ା ରହିଥିବାବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକ ସେଠାକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଥିଲେ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଦିନ ଏହି ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ…

ଟିକା ନେଇ ଆଖି ବୁଜିଲା ଅଢେଇ ମାସର ଶିଶୁ !…

କିଛି ସମୟ ଚାହିଁବା ପରେ ସେ ହଠାତ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚେନ୍ ଖୋଲି ହସ୍ତ ମୈଥୁନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ । ଯୁବକଙ୍କ କାରନାମାକୁ ଯୁବତୀଜଣକ ନିଜ ଫୋନରେ କଏଦ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଏହାପରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଶେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ଯୁବକଙ୍କ କାରନାମା କଏଦ ରହିଛି । ଭିଡିଓରେ ଯୁବକ ଜଣକ ବ୍ୟାକ ବ୍ୟାଗକୁ ଆଗପଡେ ପକାଇ ଯୁବତୀଙ୍କ ଆଗପଛ ବୁଲି ହସ୍ତ ମୈଥୁନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସ ଯୁବକଙ୍କ  କାରନାମାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ।

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Soni Singh ✨ (@isonisinghh)

You might also like More from author
More Stories

ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଦିନ ଏହି ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ…

ଟିକା ନେଇ ଆଖି ବୁଜିଲା ଅଢେଇ ମାସର ଶିଶୁ !…

ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ତୁରନ୍ତ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଏହି…

୨୮ ବର୍ଷ ତଳେ ନିଖୋଜ ଥିଲେ ଯୁବକ, ବରଫ…

1 of 12,205