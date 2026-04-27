କଣ ଏବେ ବି ସମୁଦ୍ରରରେ ପଇଁତରା ମାରନ୍ତି ଜଳଦସ୍ୟୁ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ ଏମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଆତଙ୍କ
କଣ ଏବେ ବି ସମୁଦ୍ରରରେ ପଇଁତରା ମାରନ୍ତି ଜଳଦସ୍ୟୁ
Pirates Threat: ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଜଳଦସ୍ୟୁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେଣି? ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ନୂତନ ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିଛନ୍ତି। ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଟୋପି ପିନ୍ଧିଥିବା ପୁରୁଣା ଜଳଦସ୍ୟୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଆଜିର ଜଳଦସ୍ୟୁମାନେ ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପିଡ୍ବୋଟ୍, GPS, ସାଟେଲାଇଟ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
ଆଧୁନିକ ଜଳଦସ୍ୟୁ
ସମୟକାଳୀନ ଜଳଦସ୍ୟୁମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାହାଜକୁ ନିକଟତର କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଗତି ଡଙ୍ଗା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ନାଭିଗେସନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଜଳଦସ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁକାବିଲା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଜାହାଜ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇଗଲାଣି।
ସିଙ୍ଗାପୁର ପ୍ରଣାଳୀ
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ, ସିଙ୍ଗାପୁର ପ୍ରଣାଳୀ ଜଳଦସ୍ୟୁ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସକ୍ରିୟ ହଟସ୍ପଟ୍ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ କରିଡର ୨୦୨୫ରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଘଟଣା ଦେଖିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାହାଜ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସର ସଫଳତା ହାର ଚିନ୍ତାଜନକ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଛି।
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡକାୟତି ଏବଂ ସଶସ୍ତ୍ର ଡକାୟତି ମାମଲା ବାରମ୍ବାର ରିପୋର୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କେବଳ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ସର୍ବାଧିକ ଘଟଣା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଜାହାଜ ଚଳାଚଳର ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣ ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ଉପସ୍ଥିତି।
ସୋମାଲିଆ ଏବଂ ଆଡେନ୍ ଉପସାଗର
ଆଡେନ୍ ଉପସାଗର ଏବଂ ସୋମାଲିଆ ଉପସାଗର ଉପକୂଳ ଏକଦା ବିଶ୍ୱ ଡକାୟତିର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଥିଲା। ତଥାପି, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନୌସେନା ପାଟ୍ରୋଲିଂ ପାଇଁ, ଆକ୍ରମଣର ବାରମ୍ବାରତା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତେବେ ସୋମାଲିଆ ଜଳଦସ୍ୟୁମାନେ ଏବେ ବି ଖୋଲା ସମୁଦ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ଗିନି ଉପସାଗର
ଗିନି ଉପସାଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାହାଜ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଡକାୟତିମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ନାବିକମାନଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିବା ଏବଂ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପାଇଁ କୁଖ୍ୟାତ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏଠାରେ ହେଉଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଅଧିକ ହିଂସାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ।
ବଢ଼ୁଥିବା ଘଟଣା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା
ICC ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମେରିଟାଇମ୍ ବ୍ୟୁରୋର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଡକାୟତି ଘଟଣା ସଂଖ୍ୟା ୧୩୭ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ୧୧୬ ଥିଲା। ଡଜନ ଡଜନ ମାମଲାରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୮୮ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଅପହରଣ କିମ୍ବା ଆହତ କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଛି।