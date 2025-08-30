ବଡ଼ ଖବର: (Video)ଚୀନରେ ମୋଦିଙ୍କ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ, ୨୫ତମ SCO ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହେବେ ମୋଦି

ସାଂଘାଇ: ଚାଇନାର ତିଆନଜିନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ତିଆନଜି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ମୋଦିଙ୍କ ବିମାନ ଅବତରଣ ପରେ ଭବ୍ୟ ଢଙ୍ଗରେ ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଚାଇନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏସିସିଓ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୋଦି ଯୋଗ ଦେବା ଲାଗି ଚାଇନା ଯାଇଛନ୍ତି । ୨୫ ତମ ସାଂଘାଇ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ ମୋଦିଙ୍କ ସାମିଲ ଉପରେ ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିଛି ।
୭ ବର୍ଷ ପରେ ମୋଦି ଚାଇନା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ୨୦୧୭ରେ ଭାରତ ଏସସିଓ ସଦସ୍ୟତା ଲାଭ କରିଥିଲା ।
ମୋଦି ଓ ଚାଇନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି.ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ।
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi arrives in Tianjin, China. He will attend the SCO Summit here.
— ANI (@ANI) August 30, 2025