ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ: ସାବାଡ଼ ହେବେ ଦଲାଲ, କଠୋର ଆଇନ୍ ଆଣିବେ ସରକାର

ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ କୋର୍ଟକୁ ୩ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାୟ ଶୁଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଧେୟକରେ ଦୋଷୀକୁ ୧୦ ବର୍ଷ ଜେଲ ଓ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜରିମାନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପେପର ଲିକ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍‌କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରବାର ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ଏହି ବିଲ୍‌କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏହି ବିଧେୟକରେ ପେପର ଲିକ୍ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୧୦ ବର୍ଷ ଜେଲ ଓ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜରିମାନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍‌ରେ ପେପର ଲିକ୍ ମାଫିଆମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।

ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ କୋର୍ଟକୁ ୩ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାୟ ଶୁଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଧେୟକରେ ଦୋଷୀକୁ ୧୦ ବର୍ଷ ଜେଲ ଓ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜରିମାନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡଃ. ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଏହି ବିଧେୟକୁ ସୋମବାର ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନରେ କ’ଣ ଅଛି?: ପେପର ଲିକ ବିରୋଧରେ ଥିବା ଆଇନ୍‌କୁ ସରକାର ଆହୁରି କଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ଆଇନ୍‌ରେ ୩ ରୁ ୫ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଓ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ରହିଛି। ସେହିପରି ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡରଙ୍କ ଉପରେ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ହୋଇପାରେ। ସଙ୍ଗଠିତ ଅପରାଧରେ ୫ ରୁ ୧୦ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଓ ଅତି କମରେ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ରହିଛି। ନୂଆ ଆଇନରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଡାଯିବ। ଯେଉଁଥିରେ ଏପରି ମାମଲା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରେ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଅଧିନିୟମରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ/ଅପଡେଟ୍ କରାଯିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ; ୨…

ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ଅର୍ଡର କଲେ ୧.୧୧ ଲକ୍ଷର…

ସରକାରଙ୍କ ସହ ବୈଠକ: ଶୁକ୍ରବାର ସିଜେପି ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ.ପି. ନଡ୍ଡା ଏବଂ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ପରେ ସିଜେପିର ମୁଖପାତ୍ର ସୌରଭ ଦାସ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ; ସିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ୩ଟି ଦାବି ରଖିଥିଲା। ଯଦି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ମିଳିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।

ସୌରଭ ଦାସ ଆହୁରି କହିଥିଲେ; ସରକାର ସିଜେପିର ୩ଟି ଦାବି ମଧ୍ୟରୁ ୨ଟିକୁ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି। ସେହି ୨ଟି ଦାବି ହେଲା; ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଏଫ୍‌ଆଇଆର ରୁଜୁ ନକରିବା।

ନ୍‌ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କ୍ଲବରେ ବୈଠକ : ବୈଠକ ପରେ ସିଜେପିର ମୁଖପାତ୍ର କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି ନେତାଙ୍କ କାର‌୍ୟ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ବାସଭବନରେ ବୈଠକ କରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା, ନେତାମାନେ ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରକୁ ଆସନ୍ତୁ କିମ୍ବା କନ୍‌ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କ୍ଲବ ପରି କୌଣସି ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ବୈଠକ କରାଯାଉ। ଏହାପରେ ସରକାର କନ୍‌ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କ୍ଲବକୁ ବୈଠକ ସ୍ଥାନ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ; ୨…

ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ଅର୍ଡର କଲେ ୧.୧୧ ଲକ୍ଷର…

ଜମି ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ପାଇଁ ୫୫୦୦ ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ…

ବିଶାଳ ପଥର ତଳେ ଚାପିଗଲା କାର; ୧୩ ମୃତ, ୨…

1 of 17,522