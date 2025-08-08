ଲୋକଙ୍କୁ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ ଏଲପିଜି, ଜାଣନ୍ତୁ ମୋଦୀ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ୫ଟି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ଲୋକଙ୍କୁ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ ଏଲପିଜି, ଜାଣନ୍ତୁ ମୋଦୀ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ୫ଟି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ମୋଦୀ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ୫ଟି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶୁକ୍ରବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 5ଟି ମୁଖ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆସାମ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା ପାଇଁ 4250 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଦେଇଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ପାଇଁ 12,060 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଘର ପାଇଁ ଶସ୍ତା ଏଲପିଜି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କା, ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ 4,200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ମାରକନମ୍-ପୁଡୁଚେରୀ 4 ଲେନ୍ ରାଜପଥ ପାଇଁ 2,157 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମୋଟ 52,667 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି।
ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉପହାର: ମୋଦୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଛି। 2025-26 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ ସବସିଡି ଜାରି ରଖିବାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି।
ଏଥିପାଇଁ, ସରକାର 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୦.୩୩ କୋଟି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା କନେକ୍ସନ ଦିଆଯାଇଛି।
ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗକୁ 30 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା: ମୋଦୀ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗକୁ ସରକାର ଏକ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗକୁ ଶସ୍ତା ଏଲପିଜି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ 30 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି।
ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ସହାୟତା: ବହୁବିଭାଗୀୟ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗବେଷଣା ଉନ୍ନତି (MERITE) ଯୋଜନା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ୪,୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି।
କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ସାରା ଭାରତରେ ୧୭୫ଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ୧୦୦ଟି ପଲିଟେକ୍ନିକ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ।
ମାରାକ୍କାନମ୍-ପୁଡୁଚେରୀ ରାଜପଥକୁ ୪ ଲେନ୍ କରାଯିବ: ମୋଦୀ ସରକାର ତାମିଲନାଡୁରେ ୪ ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ମାରାକ୍କାନମ୍-ପୁଡୁଚେରୀ ରାଜପଥ (NH-332A)କୁ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଆନୁଇଟି ମୋଡ୍ ରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି।
ଏଥିପାଇଁ, ସରକାର ୨,୧୫୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଚେନ୍ନାଇ, ପୁଡୁଚେରୀ, ଭିଲୁପ୍ପୁରମ୍ ଏବଂ ନାଗାପଟ୍ଟିନମ୍ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ୨ ଲେନ୍ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୩୩୨A (NH-332A) ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଭାରୀ ଯାତାୟାତ ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ରହିଛି।