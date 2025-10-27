8th Pay Commission: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଉପରେ ବଡ଼ ଖବର, ଏହି ଦିନ ଜାରି ହେବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି! କେବେ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ବେତନ ଆୟୋଗ?

ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଉପରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର । ଏହି ଦିନ ଜାରି ହେବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି!

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣାର ପ୍ରାୟ 10 ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ, ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ ହୋଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସରକାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ସରକାର ଆସନ୍ତା ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିପାରନ୍ତି।

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ DA ଏବଂ DR 3 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ DA 55 ପ୍ରତିଶତରୁ 58 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯଦି ସରକାର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ କରନ୍ତି, ତେବେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା, ପେନସନ ଏବଂ ଭତ୍ତାଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ।

ନୂତନ ବେତନ କମିଶନ 2027 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରେ!

7ମ ବେତନ କମିଶନ ଫେବୃଆରୀ 2014 ରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 2015 ରେ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲା। ଯଦିଓ ଏହି ମାସରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ, ତଥାପି ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଏପ୍ରିଲ 2027 ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ୟୁନିଅନ ନେତା ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ନୂତନ ବେତନ କମିଶନ ଜୁଲାଇ 2027 ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଶିବ ଗୋପାଳ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ କମିଶନ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ସମୟ ନେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଡିସେମ୍ବର 2025 ରେ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି।

ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ନୂତନ ବେତନ କମିଶନ 1 ଜାନୁଆରୀ 2026 ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି କମିଶନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜୁଲାଇ 2027 ସୁଦ୍ଧା ଘୋଷଣା କରାଯାଏ, ତେବେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜାନୁଆରୀ 2026 ରୁ ଜୁଲାଇ 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକେୟା ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। 18 ମାସର ବକେୟା ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ 50 ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ 6.5 ଲକ୍ଷ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ଲାଭବାନ କରିବ। ଏଥିରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ।

