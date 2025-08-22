ଗୋଟିଏ ବିଲ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲା 2,00,000 ଚାକିରୀ, 40000 କମ୍ପାନୀ ଓ 3,22,24,00,30,000 ଟଙ୍କା, କେମିତି ଜାଣନ୍ତୁ ଏ ରିପୋର୍ଟରେ…

ଗୋଟିଏ ବିଲ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲା 2,00,000 ଚାକିରୀ, 40000 କମ୍ପାନୀ ଓ 3,22,24,00,30,000 ଟଙ୍କା, କେମିତି ଜାଣନ୍ତୁ ଏ ରିପୋର୍ଟରେ…
ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଖେଳଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଗେମିଂ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 45 କୋଟି ଲୋକ ଅନଲାଇନ୍ ମନି ଗେମ୍ ଖେଳନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ହରାଇଥାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସରକାର ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଇନ କରିଛନ୍ତି।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଏବେ ସଂସଦ ଏହା ଉପରେ କଠୋରତା ଦେଖାଇଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସଂସଦରେ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ପ୍ରମୋସନ୍ ଏବଂ ରେଗୁଲେସନ୍ ବିଲ୍ 2025 ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିଲ୍ ବିନା ବିତର୍କରେ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏହି ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।
ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ସମ୍ପର୍କରେ, ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇ-ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ଗେମିଂ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅନଲାଇନ୍ ମନି ଗେମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଟଙ୍କାରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଖେଳଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯିବ।
କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି
ସର୍ବପରି, ଏହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କେତେ ବଡ଼?
୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଭାରତର ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ବଜାରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୩,୨୨,୨୪,୦୦,୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା। ଏହାର ପ୍ରାୟ ୮୫ ପ୍ରତିଶତ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ୨୭,୪୩୮ କୋଟି ଟଙ୍କା କେବଳ ପ୍ରକୃତ ଟଙ୍କା ଗେମିଂରୁ ଆସିଥାଏ। ଆଜି ଭାରତରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ୪୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସମେତ ୪୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ କମ୍ପାନୀ ଅଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଶିଳ୍ପରେ ୨୫ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବିଦେଶୀ ନିବେଶ ଆସିଛି ଏବଂ ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ୨୫ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟିକସ ପାଉଛନ୍ତି।
ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସରକାର କେତେ କ୍ଷତି ସହିବେ
ଯଦି ଏହି ନିଷେଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତେବେ ସରକାର ବାର୍ଷିକ ଟିକସରେ ପ୍ରାୟ ୨୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ହରାଇପାରନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ, ଶିଳ୍ପ କହୁଛି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ ୬୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ନିବେଶ ଉଭୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ଆଉ କେବଳ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ନୁହେଁ। HP ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, 15 ଟି ସହରର 3000 ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ 58 ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରାୟ 12 ଘଣ୍ଟା ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ, 54 ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ଏବେ ଗମ୍ଭୀର ଗେମିଂରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 74 ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଛି।