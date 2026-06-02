ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ: ସିବିଏସଇ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ବିଦା ହେଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ସିଂ ଏବଂ ସଚିବ ହିମାଂଶୁ ଗୁପ୍ତା
ସିବିଏସଇ (CBSE) ପକ୍ଷରୁ ଅନ୍-ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାର୍କିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କମିଟି ସମଗ୍ର ଘଟଣାର ଗଭୀର ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିବ।
CBSE OSM Controversy : କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (CBSE) ସହ ଜଡିତ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। CBSEର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ସିଂ ଏବଂ ସଚିବ ହିମାଂଶୁ ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ସିବିଏସଇର ‘ଅନ-ସ୍କ୍ରିନ ମାର୍କିଂ’ (OSM) ପ୍ରଣାଳୀରେ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ହୋଇଥିବା କଥିତ ଅନିୟମିତତା ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
ଅନ–ସ୍କ୍ରିନ ମାର୍କିଂକୁ ନେଇ ଇନ୍କ୍ୱାରୀ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ
CBSE ପକ୍ଷରୁ ଅନ-ସ୍କ୍ରିନ ମାର୍କିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହୋଇଥିବା ଗଡ଼ବଡ଼ିର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏକ ଇନ୍କ୍ୱାରୀ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମିତି ସମଗ୍ର ଘଟଣାର ଗଭୀର ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିବ। ଏହି ସମିତିର ଦାୟିତ୍ୱ ‘କ୍ୟାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ କମିଶନ’ (CBC) ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏସ୍. ରାଧା ଚୌହାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହାୟତା ନେଇପାରିବେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସମିତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ କମିଶନକୁ ହିଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସମିତିକୁ ନିଜର ଯାଞ୍ଚ ପୂରଣ କରି ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ମିକ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିଭାଗ (DoPT) କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍-ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାର୍କିଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ସ୍କାନ କରି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ। ସିବିଏସଇ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଖାତା ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ବିନା କୌଣସି ଭେଦଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ’ଣ?
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଡିଜିଟାଲ ପଦ୍ଧତିରେ ଖାତା ଯାଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଫଳାଫଳ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ନମ୍ବରର ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିଲା ନାହିଁ। କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯେତେ ଭଲ ଉତ୍ତର ଲେଖିଥିଲେ, ତା’ଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ନମ୍ବର ପାଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କିଛି ଛାତ୍ର ଏପରି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଫଳାଫଳରେ ଯେଉଁ ଖାତା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ସେମାନଙ୍କର ନଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଖାତା ଖରାପ ସ୍କାନ୍ ହେବା, କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେବା, ନମ୍ବର ଦେବାରେ ଭୁଲ ହେବା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ପଦ୍ଧତିରେ ତ୍ରୁଟି ଖୋଜିବା କଷ୍ଟକର ହେବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।