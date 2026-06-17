ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଶତମୁଖ, କହିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା !
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜି-୭ (G7) ସମ୍ମିଳନୀର ଆଉଟରିଚ୍ ଅଧିବେଶନ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ପରସ୍ପରକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି।
ଏଭିଆନ୍: ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଚାଲିଥିବା ଜି-୭ (G7) ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ୱାର୍କିଂ ଲଞ୍ଚ୍ (ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ) ସମୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ “ଶାନ୍ତ, ସ୍ଥିର ଏବଂ ଜଣେ ଜବରଦସ୍ତ ଲିଡର (ଟୋଟାଲ କିଲର)” ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଜି-୭ ସମ୍ମିଳନୀର ଏହି ଆଉଟରିଚ୍ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଅନ୍ୟ G7 ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସହଯୋଗୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।
ଏକ ମଜାଦାର ଶୈଳୀରେ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତୁଳନା କରି କହିଥିଲେ, “ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ ଶାନ୍ତ କିମ୍ବା ସ୍ଥିର ନୁହେଁ… କିନ୍ତୁ ମୋଦୀ ଜଣେ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଜବରଦସ୍ତ ଲିଡର। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ।” ଟ୍ରମ୍ପ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଆସିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ସେ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଶାସନ କରିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ସେ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଜଣେ “ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସ୍ୱସ୍ଥ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି” ବୋଲି କହିବା ସହ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସଫଳତାର ସହ ଦେଶର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସର ଏଭିଆନ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଜି-୭ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗତ ୧୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୋଦୀ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଛି।
ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଜି-୭ ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନେଇ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ (Strait of Hormuz) କୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚିନ୍ତାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଏହି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଶକ୍ତି (Energy) କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଦୁଇ ଦେଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ମତଭେଦ ଏବଂ ବଦଳୁଥିବା ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବୈଠକ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଫ୍ରାନ୍ସର ଏଭିଆନ୍-ଲେସ୍-ବେନ୍ସଠାରେ ଜି-୭ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋଦୀ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ପରସ୍ପରକୁ ହାତ ମିଳାଇ ଆଦରର ସହ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସମ୍ମିଳନୀର ଭିଜୁଆଲ୍ସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ହସିହସି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଦୁଇ ନେତା ଆଉଟରିଚ୍ ସେସନ ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।