‘ମୋଦୀ ଜୀ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି’, ପୁଣିଥରେ ନିଜ କଥା ଦୋହରାଇଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ; ଏସପି-ବିଏସପି-ଆରଜେଡି ଭଳି ଦଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ବଡ଼ ବୟାନ
ଦିଲ୍ଲୀରେ କଂଗ୍ରେସର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବିଭାଗର ଏକ ବଡ଼ ରଣନୈତିକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକକୁ ବିଭାଗର ଜାତୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାଲ ଗୌତମ ଡକାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବିଦାୟ ନେବା ନେଇ କରାଯାଇଥିବା ଦାବିକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରି କହିଛି ଯେ, ସରକାର ‘ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ପାଦ’ ଭଳି ସ୍ଥିର ଅଛି ଏବଂ ୧୦୦ ଜଣ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ହଲାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପୁଣିଥରେ ନିଜ କଥା ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋଦୀ ଯିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କଂଗ୍ରେସ ନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ୮୦ ଏବଂ ୯୦ ଦଶକରେ ଦଳିତମାନଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ମଜବୁତ ହୋଇ ପାରି ନଥାନ୍ତେ।
ପିଏମ ମୋଦୀ ଏକ୍ସପୋଜ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ’
ଆର୍ଥିକ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଘେରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋଦୀ ଜୀ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବଢ଼ୁଥିବା ମହଙ୍ଗା, ବେରୋଜଗାରୀ ଏବଂ ଆମେରିକା ସହିତ ହୋଇଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏକ୍ସପୋଜ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି।
ଦଳିତ ଭାଗିଦାରୀ ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ
ବୈଠକରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ଯେ, ଦଳୀୟ ସଂଗଠନ ଏବଂ ସରକାରରେ ଦଳିତମାନଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଅଛି, ସେଠାରେ କ୍ଷମତା ଏବଂ ସଂଗଠନ ଉଭୟ ସ୍ତରରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଦେବା ରଣନୀତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି।
ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ୧୫ଟି ରାଜ୍ୟର ୩୮୦ ଜଣ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଦଳର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା।
ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାଲ ଗୌତମ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବୈଠକରେ ଦଳିତ ସମାଜକୁ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଭାବେ ସଶକ୍ତ କରିବା, କଂଗ୍ରେସର ବିଚାରଧାରାକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଦଳିତମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି।