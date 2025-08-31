ଚୀନ- ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ, ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଉଭୟ ଦେଶ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ

ସାଂଘାଇ: ରବିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଏହି ବୈଠକକୁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ।
ମୋଦୀ ଓ ଜିନପିଙ୍ଗ ପାଖାପାଖି ୪୦ ମିନିଟ ଧରି ପରସ୍ପର ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା କୁହାଯାଉଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ, ସୀମା ବିବାଦ ମୁଖ୍ୟ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।
ଦୁଇ ଦେଶ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଚୀନ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତେବେ ଉଭୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଏହା ହୀତକର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ।
ବୈଠକରେ ଜିନପିଙ୍ଗ କଜାନରେ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ଭେଟକୁ ମନେପକାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତବର୍ଷ କଜାନରେ ହୋଇଥିବା ଆମ ସାକ୍ଷାତ୍ ବେଶ୍ ଫଳପ୍ରଦ ଥିଲା । ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ମିଳିଥିଲା ।
ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା ପୁଣିଥରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ମୋଦି ବୈଠକରେ କହିଚନ୍ତି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ଦେଶର ୨.୮ ବିଲିୟନ୍ ଲୋକ ଲାଭବାନ୍ ହେବେ ।
ଏକାଧିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦୁଇଦେଶ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।