ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଢିଲା ଚିନ୍ତା ! ଟାରିଫ୍ ବିବାଦ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଭାରତ ଆସିବେ ପୁତିନ, PM ମୋଦୀଙ୍କ ସହ କେବେ ହେବ ଦେଖା?
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଢିଲା ଚିନ୍ତା ! ଟାରିଫ୍ ବିବାଦ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଭାରତ ଆସୁଛନ୍ତି ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁତିନ । ଚୁଡ଼ାନ୍ତ ହେଲା ତାରିଖ । ଏହି ଦିନ ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ହେବ ଦେଖା ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୁଷ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ସହିତ ଜାରି ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍ ଭାରତ ଗସ୍ତର ତାରିଖ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଶେଷ ମାସ ଡିସେମ୍ବର 5-6 ରେ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଆମେରିକା ସହିତ ଜାରି ରହିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ରୁଷ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଗେଇ ଲାଭରୋଭଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
UNGA ରେ ରୁଷର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି
ରୁଷର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଗେଇ ଲାଭରୋଭ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ (UNGA)ର 80ତମ ଅଧିବେଶନରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡିସେମ୍ବରରେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ସମୟରେ ଲାଭରୋଭ ଭାରତ-ରୁଷ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀର ଗଭୀରତା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ବାଣିଜ୍ୟ, ସାମରିକ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସହଯୋଗ, ଅର୍ଥ, ମାନବିକ ବ୍ୟାପାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, AI ଏବଂ SCO ଏବଂ BRICS ଭଳି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଘନିଷ୍ଠ ସମନ୍ୱୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଲାଭରୋଭ ଭାରତ ଉପରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ
ଏହି ବୈଠକ ସମୟରେ, ରୁଷର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୁଷର ତୈଳ ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସହଭାଗୀତା ବିପଦରେ ନାହିଁ। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ନିଜେ ନିଜର ସହଭାଗୀ ବାଛିଥାଏ।”
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଯଦି ଆମେରିକା ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି, ତେବେ ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତଥାପି, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ କୌଣସି ତୃତୀୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେ, ତେବେ ଭାରତ କେବଳ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବା ସମ୍ବଧିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆଲୋଚନାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବ।”