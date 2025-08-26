ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି ମୋଦୀ….4 ଥର ଫୋନ କଲେଣି ହେଲେ ସେ ଉଠାଉ ନାହାନ୍ତି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହେବାକୁ ଅତି କମରେ ଚାରିଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଜର୍ମାନ ଖବରକାଗଜ ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟର ଅଲଗେମେଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ନେତା ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ।
FAZ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଚାରିଥର ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୋଦି ଫୋନ୍ ମନା କରିଥିଲେ । ବର୍ଲିନ୍ସ୍ଥିତ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ପଲିସି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥୋର୍ଷ୍ଟେନ୍ ବେନର X ରେ ଖବରକାଗଜ ରିପୋର୍ଟର ଏକ କପି ସେୟାର କରି ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।
FAZ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟର ଅଲଗେମେଇନ୍ ଜେଇଟୁଙ୍ଗ। ଜର୍ମାନରେ ଜେଇଟୁଙ୍ଗର ଅର୍ଥ ଖବରକାଗଜ । FAZ “ମୋଦୀ ଅପମାନିତ” ହେବାର ସଙ୍କେତ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ତାଙ୍କୁ ଆମେରିକା ବଜାର ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ପୁଞ୍ଜିଭୂତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋଦୀ “ଏହାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ”, ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚାଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସହଯୋଗପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ ।
FAZ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ମୋଦୀଙ୍କୁ ରାଜି କରାଇବାର ପ୍ରୟାସ । କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ।