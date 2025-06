ଦେଖନ୍ତୁ (Video) ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେଶ ଷ୍ଟେଶନରେ ଥିବା ଶୁଭାଂଶୁଙ୍କୁ କ’ଣ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କ ସହ କଥାହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କ ସହ କଥାହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେଶ ଷ୍ଟେଶନରେ ଥିବା ଶୁଭାଂଶୁଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ । ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେଶ୍ ଷ୍ଟେଶନରେ ଅଛନ୍ତି ଶୁଭାଂଶୁ ।

ନାସାର ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି (୨୫ ଜୁନରେ) ଆକ୍ସିଅମ୍-୪ ମିଶନ୍ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମିଶନରେ ଭାରତ, ହଙ୍ଗେରୀ ଏବଂ ପୋଲାଣ୍ଡର ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ୍ (ISS) ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନାସାର ମିଶନ୍ ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର।

କାରଣ ଏହି ମିଶନରେ, ବହୁ ଦିନ ପରେ, ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ISS ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ମିଶନ୍‌ରେ ଭାରତର ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।ଏହି ମିଶନ୍ ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଲଗାତାର ସ୍ଥଗିତ ରହିବା ପରେ, ଏବେ ଏହାର ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମାପ୍ତ ହୋଇ ଲଞ୍ଚ କରିଛି।

ଆକ୍ସିଅମ୍-୪ ମିଶନକୁ ନେଇ ଭାରତରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ସ୍ତରର ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ଏହି ମିଶନ ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖାସ, କାରଣ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ମହାକାଶ ପ୍ରୋବ୍ସରେ ନିଜର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ। ଏହା ସହିତ, ଏହା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବ।

Prime Minister @narendramodi Ji had an inspiring conversation with Group Captain Shubhanshu Shukla, currently aboard the International Space Station.

In a heartfelt message, PM Modi said:

