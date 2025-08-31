କ’ଣ ଚାଳିଛି ମୋଦିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ? ୟୁକ୍ରେନକୁ ଭାରତର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ, ଚୀନରେ ବସି ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ PM Modi

By Jyotirmayee

ସାଂଘାଇ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶନିବାର ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନ୍ସକିଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ସେ ୟୁକ୍ରେନ-ରୁଷିଆ ସଂଘର୍ଷର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଜଣାଇଥିଲେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ‘X’ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସକିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ରୁଷିଆ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ ଏବଂ ଏହାକୁ ରୋକାଯିବାର ପ୍ରାୟଶ ଉପରେ ମତ ବିନିମୟ କରିଛୁ। ଭାରତ ଏହି ଦିଗରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରେ।

ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ
ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସକି ଅକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ମୁଁ ୟୁରୋପୀୟ ନେତାମାନଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣରେ ୱାଶିଂଟନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସାଂସଦମାନଙ୍କ ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ରାଗିଗଲେ ଲୋକେ,…

ବୁଡ଼ିବା ପରେ ମାଳଦ୍ୱୀପ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ପରିଚୟ…

ଏହା ଏକ ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି କିପରି ହାସଲ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ୟୁକ୍ରେନ ରୁଷ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି।

ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ବିତିଗଲାଣି ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଯେତେବେଳେ ରୁଷ କୂଟନୀତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା, ମସ୍କୋ କୌଣସି ସକାରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ ଦେଇନାହିଁ, କେବଳ ବେସାମରିକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଏବଂ ଆମର ଡଜନ ଡଜନ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ପୀଡିତଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।

SCOରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନର ନେତାମାନେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସହଭାଗୀତାର ପ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ୱାର୍ଥର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ଆଲୋଚନା ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଚୀନର ତିଆନଜିନରେ ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ (SCO) ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ।

 

You might also like More from author
More Stories

ସାଂସଦମାନଙ୍କ ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ରାଗିଗଲେ ଲୋକେ,…

ବୁଡ଼ିବା ପରେ ମାଳଦ୍ୱୀପ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ପରିଚୟ…

Trump is Dead… ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମିଳୁନି…

ବଡ଼ ଖବର: (Video)ଚୀନରେ ମୋଦିଙ୍କ ଭବ୍ୟ…

1 of 2,502