ସୁଶୀଳା କାର୍କିଙ୍କ ସହ ମିଶି କାମ କରିବେ ମୋଦୀ, ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲା ଭାରତ
ଭାରତ-ନେପାଳ ଏବେ ମିଶି କାମ କରିବେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନେପାଳରେ ହିଂସା ପରେ ସୁଶୀଳା କାର୍କି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଭାବରେ ଦେଶର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସୁଶୀଳା କାର୍କିଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଭାରତ କହିଛି ଯେ ସେମାନେ ଉଭୟ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରିବେ।
ପ୍ରକୃତରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପରେ ନେପାଳର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡିଲା, ଯାହା ପରେ ନେପାଳର ଲୋକମାନେ ସୁଶୀଳା କାର୍କିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କଲେ।
ଭାରତ ସୁଶୀଳା କାର୍କିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲା: ସୁଶୀଳା କାର୍କିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ନେପାଳର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରକୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି। ଭାରତ କହିଛି, ଆମେ ସୁଶୀଳା କାର୍କିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନେପାଳରେ ଏକ ନୂତନ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଗଠନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ।
ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏହା ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ନେପାଳ ଭାରତର ନିକଟତମ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଭାରତର ବିକାଶ ସହଯୋଗୀ ରହିଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ନେପାଳ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ କାମ କରିବେ।
ଏକ ସମାରୋହରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ: ନେପାଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଉଡେଲ ସୁଶୀଳା କାର୍କିଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ।
ଏହି ଶପଥ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଉତ୍ସବରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପରେ ସୁଶୀଳା କାର୍କି ଏବେ ନେପାଳର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ସହିତ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରକୃତରେ ନେପାଳର ଯୁବକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିବାଦରେ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ପିଟିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତିବାଦ ଏତେ ହିଂସାତ୍ମକ ଥିଲା ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ।
କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ କାଠମାଣ୍ଡୁରୁ ପଳାଇବାକୁ ପଡିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ସୁଶୀଳା କାର୍କିଙ୍କୁ ଦେଶର କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କାର୍କି ଦେଶର ଅନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ।