ଝାଲମୁଢ଼ି ଦୋକାନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି; ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲେ ଝାଲମୁଢ଼ି

କୋଲକାତା: ମୁଝେ ଝାଲମୁଢ଼ି ଦିଅ… ।… ମୁଁ ଝାଲମୁଢ଼ି ଖାଏ, କାହା ଦିମାକ ଖାଏନି…। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ସଭାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ଝାଲମୁଢି ମାଗିଥିଲେ। ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ମୋଦି ନିଜେ ସୋଶିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ; ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି। ଆଜି ମୋଦି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଝାରଗ୍ରାମ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଝାଲମୁଢ଼ି ଦୋକାନ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଉ କାଳବିଳମ୍ବ ନକରି ଝାଲମୁଢ଼ି ଦୋକାନ ଆଗରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକିଥିଲା। ମୋଦି ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଝାଲମୁଢ଼ି ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲେ।
ମୋଦି ଦୋକାନୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଭାଇ ଝାଲମୁଢ଼ି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ… କେତେ ଟଙ୍କା? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦୋକାନୀ କହିଥିଲେ, ୧୦, ୨୦ ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ହଁ ଶୁଣିବା ପରେ ଦୋକାନୀ କାଳବିଳମ୍ବ ନକରି ଝାଲମୁଢ଼ି ତିଆରି କରି ହାତକୁ ବଢ଼ାଇଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଝାଲମୁଢ଼ି ବାବଦ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଦୋକାନୀ ଜଣକ ଟଙ୍କା ନେବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ। ବହୁ ବୁଝାଇବା ପରେ ଦୋକାନୀ ଶେଷରେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ। ଝାଲମୁଢ଼ି କିଣିବା ଭିତରେ ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ଜଣେ କିଏ କହିଲେ, ସାର ଆପଣ କଣ ଝାଲମୁଢ଼ି ଖାଆନ୍ତି? ପ୍ରଧାମନନ୍ତ୍ରୀ ହସିହସି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଝାଲମୁଢ଼ି ଖାଏ, କିନ୍ତୁ କାହା ଦିମାକ ଖାଏନି। ମୋଦିଙ୍କ ମଜାଦାର କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକମାନେ ହସିଥିଲେ।
ଝାଲମୁଢ଼ି ଖାଇବା ପରେ ମୋଦି ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମ୍ସି) ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ। ମୋଦି କହିଥିଲେ, ପଛୁଆ ବର୍ଷର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିଏମ୍ସି ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନି। ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଯାଇ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୋଦି କହିଥିଲେ।