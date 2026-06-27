କାହିଁକି ହଠାତ୍ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଥିଲେ ବିରାଟ କୋହଲି? ମହମ୍ମଦ କୈଫ୍ କଲେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା
କାହିଁକି ହଠାତ୍ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଥିଲେ ବିରାଟ କୋହଲି?
Virat Kohli: ବିରାଟ କୋହଲି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବାର ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି । କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି ଯେ କୋହଲି ହଠାତ୍ ଲାଲ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍କୁ କାହିଁକି ଅଲବିଦା କହିଲେ? ଏବେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ମହମ୍ମଦ କୈଫ୍ ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିରାଟ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଛାଡିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।
ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ମଇ ୨୦୨୫ ରେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟର ଅଚାନକ ସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ କୋହଲି ନିଜର ୧୪ ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭାବୁକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ସେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍କୁ ବାଏ-ବାଏ କହିଥିଲେ । ଏବେ ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ମହମ୍ମଦ କୈଫ୍ ଏହା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ।
ବିରାଟଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱ
ଅମର ଉଜାଲାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ କୈଫ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିରାଟ କୋହଲି ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱର ହକଦାର ଥିଲେ, ତାହା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା । ସେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ । କୈଫ୍ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିରାଟ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଛାଡିବାକୁ ପଡିଲା ।
କୈଫ୍ଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, “ବିରାଟ କୋହଲି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଛାଡିଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଏକ ବୟାନ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଠି ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ‘ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଛାଡିଲି କାରଣ ମତେ ଦଳରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଥିବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉନଥିଲା’ । ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଦଳରେ ନରୁହେ । ଏଭଳି ଏକ ଭାବନା ଆସୁଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ ।”
ବିରାଟଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ, ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ଫର୍ମାଟ୍ ଏବଂ ସେ ସାରା ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିବେ ଯେ ସେ ୫ ଦିନ ପଡ଼ିଆରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ । ସେ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଏକ ପିଓର୍ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ଭାବେ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ।
ଦଳକୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା
ପ୍ରସିଦ୍ଧ କମେଣ୍ଟେଟର କୈଫ୍ କହିଛନ୍ତି, “ଏବେ ତାଙ୍କର ବୟାନ ଆସିଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଯେ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ ଏବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା ଯେ ସେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବାବଦରେ କେହି କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି । ଫର୍ମତ ଅଲଗା କଥା, ତାହା ଆସେ ଏବଂ ଯାଏ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା, ଖରାପ ଫର୍ମ ସହିତ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅନୁଭବ କରାଇଲେ ଯେ ‘ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ଟିମ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ’ ।”
ଖେଳିଛନ୍ତି ୧୨୩ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ବିରାଟ କୋହଲି ଭାରତ ପାଇଁ ୧୨୩ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ୨୧୦ଟି ଇନିଂସରେ ସମୁଦାୟ ୯୨୩୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ ହାରାହାରି ୪୬.୮୫ ରହିଥିଲା । ସେ ୫୫.୫୮ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ୩୦ଟି ଶତକ (ଯେଉଁଥିରେ ୭ଟି ଦ୍ୱିଶତକ ସାମିଲ) ଏବଂ ୩୧ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
କୋହଲି ୨୦୧୪ ରୁ ୨୦୨୨ ମଧ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ ୬୮ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତ ୪୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା, ଯାହା ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରେକର୍ଡ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରାଟ କୋହଲି କେବଳ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି । ସେ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି ।