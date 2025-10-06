T20 ସିରିଜ ହାରିବା ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା, ଏହି ଖେଳାଳି ODI ସିରିଜରୁ ହେଲେ OUT

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି

By Rojalin Mishra
CELLNET

ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ସମ୍ପ୍ରତି ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ବାଂଲାଦେଶ ହାତରୁ କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ କରିଛି। ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ଏବେ ଏକ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବେ। ଏହି ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି।

ଦଳର ଯୁବ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ସଲିମ୍ ସାଫି ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (ଏସିବି) ଅକ୍ଟୋବର 6 ରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ସଲିମ୍ ଗ୍ରୋଇନ୍ ଆଘାତ ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ।

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି
ଦଳର ଫିଜିଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଲିମ୍ ଏବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବାହାରେ ରହିବେ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଦଳକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏସିବିର ହାଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସେଣ୍ଟରରେ ତାଙ୍କର ପୁନର୍ବାସ ଜାରି ରଖିବେ। ସଲିମ୍ ସାଫି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଉଦୀୟମାନ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

IND vs WI; ନିଜ ହାତରେ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ…

ଦଳକୁ ଫେରିବେ ଏହି ଖେଳାଳି, ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ…

ସେ ତାଙ୍କର ଶେଷ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ଗତି ଏବଂ ସଠିକ୍ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଲେନ୍ଥ ସହିତ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଦଳରୁ ତାଙ୍କର ବାଦ ପଡ଼ିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ଦଳ ବାଂଲାଦେଶ ଭଳି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି।

ସଲିମଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ବିଲାଲ ସାମିଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ବିଲାଲ ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ସହିତ ରିଜର୍ଭ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଜଡିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ODI ସିରିଜ ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ସଲିମ ସାଫିଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବିଲାଲ ସାମିଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା କରିଛି।

ODI ସିରିଜ୍ ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ODI ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ସିରିଜ୍ ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କଠାରୁ ସନ୍ତୁଳିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶା କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିମାନେ ଦଳକୁ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

You might also like More from author
More Stories

IND vs WI; ନିଜ ହାତରେ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ…

ଦଳକୁ ଫେରିବେ ଏହି ଖେଳାଳି, ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ…

IND VS PAK; ନାମ ନେଲେ ପାକ୍ ଖେଳାଳି,…

କଟକରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇବାକୁ ବଢ଼ିଲା କଟକଣା ଅବଧି,…

1 of 25,049