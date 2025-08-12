‘ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅନ୍ୟ ସହ ଶୋଉଥିଲେ...’, ସାମିଙ୍କୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ହାଇଭୋଲଟେଜ ଡ୍ରାମା, ସାମି ଚୁପ୍

‘ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅନ୍ୟ ସହ ଶୋଉଥିଲେ…’, ସାମିଙ୍କୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ହାଇଭୋଲଟେଜ ଡ୍ରାମା, ସାମି ଚୁପ୍
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀ ହସିନ ଜାହାଁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ହସିନ ଜାହାଁ ଶାମିଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଝିଅର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ସାମିଙ୍କୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରିକେଟରଙ୍କର ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଏହାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିଛି।
ପ୍ରକୃତରେ ହସିନ ଜାହାଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଏବଂ ଶାମିଙ୍କ ଝିଅ ଆୟରାଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଫଟୋରେ ଆୟରା ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ହସୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ, ହସିନ ଜାହାଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଏକ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ ପାଇଛି।
ଏହି ସମୟରେ ହସିନ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ବାପା ଅର୍ଥାତ୍ ଶାମି ଚାହୁଁ ନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଏକ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁ। ହସିନ ଜାହାନ ଏକ ଲମ୍ବା କ୍ୟାପସନ ଲେଖି କହିଥିଲେ- ‘ଆଜି ମୁଁ ଆଲ୍ଲାଙ୍କ କୃପା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଶତ୍ରୁମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମୋ ଝିଅ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରବେଶ ନ ପାଉ। କିନ୍ତୁ ଆଲ୍ଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିଦେଲେ ଏବଂ ମୋ ଝିଅ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଲା।’
ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲହାମଦୁଲିଲ୍ଲାହ। ମୋ ଝିଅର ବାପା ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯେ ମୋ ଝିଅ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରବେଶ ନ ପାଏ କିନ୍ତୁ ବାପା ଭଗବାନ ନୁହଁନ୍ତି। ପ୍ରକାଶଥାଉ ଯେ, ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ; ବରଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ସୁନ୍ଦରୀ ହାସିନ ଜାହାନ ସାମିଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ କଟୁକଥା କହି ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ସାମିଙ୍କୁ ନେଇ ହାସିନ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସାମି ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେ କେବଳ ଗୃହିଣୀ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତୁ ।