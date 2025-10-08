ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ କମିଟିର ଅଣଦେଖା! ନିମ୍ନମାନର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସତ୍ୱେ ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କୁ ବାଛି କରାଯାଇଛି ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ…

ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟମ ରହିଛି। ଏକ ୱେବସାଇଟ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ମନୋଜ ତିୱାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଆମେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ, ତେବେ ଏହା ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।

By Jyotirmayee
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ODI ଏବଂ T20 ସିରିଜ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ODI ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ମଧ୍ୟ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ବୋର୍ଡ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି।

ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ମନୋଜ ତିୱାରୀ ସମେତ ଅନେକ ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ତିୱାରୀ, ଶାମିଙ୍କ ଉପରେ ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କ ଚୟନକୁ ଅନ୍ୟାୟ ବୋଲି କହି BCCIକୁ ଲାଇଭ୍ ଚୟନ ବୈଠକ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି।

ମହମ୍ମଦ ଶାମି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ପରଠାରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରି ନାହାଁନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟମ ରହିଛି। ଏକ ୱେବସାଇଟ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ମନୋଜ ତିୱାରୀ କହିଛନ୍ତି, “ଯଦି ଆମେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ, ତେବେ ଏହା ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Biggest Plan of Arshdeep: ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କୁ…

India Tour of Australia 2025:…

ତଥାପି, ହର୍ଷିତଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ଦଳ କ୍ଷତି ସହିଛି ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲାଇଭ୍ ଚୟନ ବୈଠକ ହୋଇପାରେ। ସମସ୍ତେ ଏହି ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଶାମି ଏବଂ ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ବୋଲର ଭଲ ତାହା ପଚାରୁଥିବା ଏକ ମତାମତ ପୋଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏକ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଲୋକ ଶାମିଙ୍କ ନାମ ନେବେ।”

ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ

ମନୋଜ ତିୱାରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କାହିଁକି ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି? ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି, ଏହା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ମୁଁ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ କାରଣ ଏହା ଏକ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିବ।

ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ହର୍ଷିତ ରାଣା ଜଣେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଖେଳାଳି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ବିଚାର କଲେ, ସେ ପ୍ରାୟତଃ ମହଙ୍ଗା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ତଥାପି, ତାଙ୍କୁ ଶାମିଙ୍କ ପରି ବୋଲରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରାଯାଏ। ଏହା କାହିଁକି? କେବଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ହିଁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ।”

ହର୍ଷିତ ରାଣା ଭାରତ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ, ପାଞ୍ଚଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ତିନୋଟି ଟି-୨୦ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ଯଥାକ୍ରମେ ୪, ୧୦ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ତିନୋଟି ଟି-୨୦ରେ ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମି ହାର ୧୦ ରୁ ଅଧିକ।

You might also like More from author
More Stories

Biggest Plan of Arshdeep: ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କୁ…

India Tour of Australia 2025:…

ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଝଟକା ଦେଉଛି BCCI ; ମହମ୍ମଦ…

ଗୌତମ ଗମ୍ଭିରଙ୍କୁ ଡରୁଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ,…

1 of 2,356