“ମହମ୍ମଦ ଶାମି-ସିରାଜଙ୍କୁ ମୁସଲିମ୍ କରାଣରୁ ମିଳୁନି ସୁଯୋଗ…”; AIMIM ଏବଂ ସପା ନେତାଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ
ମୁସଲିମ୍ କରାଣରୁ ମହମ୍ମଦ ଶାମି-ସିରାଜଙ୍କୁ ମିଳୁନି ସୁଯୋଗ ।
ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବାଦୀୟ ବୟାନର ଏକ ଲହରୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚଳିତ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ରହିଛି। ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ଶାମି ଏବଂ ସିରାଜଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରୁ ବାଦ ଦିଆଯିବା ରାଜନୈତିକ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
AIMIM ଏବଂ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ନେତାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମହମ୍ମଦ ଶାମି ଏବଂ ସିରାଜ ଦୁହେଁ ମୁସଲମାନ ହୋଇଥିବାରୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ, ଶାସକ ଦଳ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତାମାନେ ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ଜାଣିବା।
ମୁଫତି ଇସମାଇଲ ଏବଂ ଆବୁ ଆଜମୀଙ୍କ କଠୋର ଶବ୍ଦ
ମାଲେଗାଓଁର AIMIM ବିଧାୟକ ମୁଫତି ଇସମାଇଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି, “ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମଧ୍ୟ, ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ମୁସଲମାନ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜୟର ଏହା ଏକ କାରଣ ହୋଇପାରେ।” ଏହା ପରେ, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇର ସଭାପତି ଆବୁ ଆଜମୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, “ବିଜେପି ଶାସନରେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭେଦଭାବ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଯଦି ଏହା କ୍ରିକେଟରେ ଘଟୁଛି, ତେବେ ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ। ସିରାଜ ଏବଂ ଶାମିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁସଲମାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଦଳରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି।”
ଏନସିପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛନ୍ତି
ଏନସିପି (ଅଜିତ ପାୱାର ଗୋଷ୍ଠୀ)ର ମୁସଲମାନ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଇଦ୍ରିସ ନାୟକୱାଡି ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜନୈତିକ ବୋଲି ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅତୀତରେ, ମହମ୍ମଦ ଆଝାରୁଦ୍ଦିନ ଏବଂ ମନସୁର ଅଲି ଖାନ ପଟୌଦିଙ୍କ ପରି ଅନେକ ମୁସଲିମ ଖେଳାଳି ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। କ୍ରୀଡାରେ ଧର୍ମ ଆଣିବା ଭୁଲ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅମିନ ପଟେଲ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଧାରରେ ଚୟନ କରାଯାଏ। ସେ ଏପରି ବୟାନ ଦେବା ଅନୁଚିତ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଶିବସେନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ଗୋଗାୱାଲେ ଏବଂ ଯୁବ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାର୍ଟି ନେତା ଏବଂ ବିଧାୟକ ରବି ରାଣା କହିଛନ୍ତି ଯେ “ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଚୟନ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲିମ ରାଜନୀତି ଖେଳିବା ସମାଜରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ”।