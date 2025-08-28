ରାଗିଗଲେ ମହମ୍ମଦ ଶାମି, ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଦେଲେ ବଡ଼ ବୟାନ, ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

ରାଗିଗଲେ ମହମ୍ମଦ ଶାମି, ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଦେଲେ ବଡ଼ ବୟାନ, ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ମୋର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରଣ ହୋଇନି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ ଏବଂ ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରାଙ୍କ ଅବସର ପରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଥିଲା।
ସେ ମଧ୍ୟ ଅବସର ନେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଗୁଜବ ହୋଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବୋଲର ଏହି ଗୁଜବ ଭିତରେ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ ଏନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶାମି ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ବେଳେ ରାଗିଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା।
ଏହି ଗୁଜବକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ଶାୀ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସର ନେବାର କୌଣସି ଇଛା ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଶାମି ସେମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଅବସର ପାଇଁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଅବସର ବିଷୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ।
ମହମ୍ମଦ ଶାମି କ’ଣ କହିଥିଲେ?
ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପରେ, ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଥିବା ମହମ୍ମଦ ଶାମି କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ମନୋବଳ ହ୍ରାସ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିବେ।
ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ସେ କହିଥିଲେ, ଯଦି କାହାର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ ଅବସର ନେଲେ କ’ଣ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଭଲ ହୋଇଯିବ?
ମୋତେ କୁହ, କାହାର ଜୀବନରେ ମୁଁ ପଥର ହୋଇଗଲିଣି ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ଅବସର ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହେବି, ମୁଁ ନିଜକୁ ଛାଡିଦେବି।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋତେ ଚୟନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବି। ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଚୟନ ନକର, ତେବେ ମୁଁ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବି।
ମୁଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଖେଳିବି। ୩୪ ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅବସର ନେବାର ସଠିକ୍ ସମୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ।
ମହମ୍ମଦ ଶାମି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ODIବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଆମେ ବହୁତ ନିକଟତର ହୋଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଜିତିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ୨୦୨୭ ମସିହାରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
ତାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ବିଷୟରେ ମହମ୍ମଦ ଶାମି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗତ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି। ବିଶେଷକରି ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବୋଲିଂ ଉପରେ।
ଏହି ସମୟରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏବେ ବି କ୍ରିକେଟକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଯେଉଁ ଦିନ ମୋର ଉତ୍ସାହ କମିଯିବ, ମୁଁ ଏହାକୁ ନିଜେ ଛାଡିଦେବି। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବି।
ମହମ୍ମଦ ଶାମି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ସେ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରି ନାହାଁନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL) ୨୦୨୫ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ବୋଲିଂ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଲୟ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।