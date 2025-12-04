ଶାମିଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ଯାଚ ଜିତିଲେ; ଘାତକ ବୋଲିଙ୍ଗରେ ବ୍ଯାଟ୍ସମ୍ଯାନଙ୍କୁ ଆଉଟ କରିଲେ, ୩.୨ ଓଭରରେ ଚାରି ୱିକେଟ ନେଲେ…
ଦମଦାର ଫର୍ମରେ ଶାମି...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ସେପଟେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଖରାପ ବୋଲିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଦ୍ବିତୀୟ ODI ମ୍ଯାଚରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛି। ଅନ୍ଯପଟେ ଶାମିଙ୍କ ପାଇଁ ସୟଦ ମୁସ୍ତାଫା ଅଲ୍ଲିରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି।
ଘାତକ ବୋଲିଙ୍ଗ ପାଇଁ ରନ କରିପାରିନଥିଲେ ସର୍ଭିସେସ ଦଳ ବ୍ଯାଟ୍ସମ୍ଯାନ। ୩.୨ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୧୩ ରନ୍ ଦେଇ ଚାରି ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଚୟନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୨୫ରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଖେଳିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟେଷ୍ଟ, ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟି-୨୦ ଖେଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶାମିଙ୍କୁ ଲଗାତାର ସେ ଦଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହାନ୍ତି।
ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ, ଶାମି ଭାରତୀୟ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଦମଦାର ବୋଲିଙ୍ଗ କରିବା ସହ ଏକ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ, ସେ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫିରେ ତାଙ୍କର ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ବୋଲିଂ ସହିତ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
ବେଙ୍ଗଲ ଏବଂ ସର୍ଭିସେସ୍ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି ଟି-୨୦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ବେଙ୍ଗଲ ସହଜରେ ୭ ୱିକେଟରେ ଜିତିଥିଲା।
ଶାମିଙ୍କ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ:
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ସର୍ଭିସେସ୍ ଦଳ ସମସ୍ତ ଖେଳାଲି ୧୬୫ ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ସର୍ଭିସେସ୍ ଇନିଂସ୍ରେ ମହମ୍ମଦ ଶାମି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ୩.୨ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୧୩ ରନ୍ ଦେଇ ଚାରି ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ଗୌରବ ଖୋଚରଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ପଡିଆରେ ମାହୋଲ ପୁରା ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫିରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏହା ବେଙ୍ଗଲର ଚତୁର୍ଥ ବିଜୟ ଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ବେଙ୍ଗଲ ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ଅଭିମନ୍ୟୁ ଈଶ୍ୱରନ୍ ଏହି ଟି-୨୦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ୍ରେ ବେଙ୍ଗଲ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କ ରଣନୀତି ଫେଲ ମାରିଥିବା ସମୟରେ ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆସିଛି।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ୮୫ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୩୫୮ ରନ୍ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ହାରିଗଲା।
ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଳି ହରଭଜନ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳରେ କାହିଁକି କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଟିମରେ ଯଦି ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଗଲେ, ଏହା ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।