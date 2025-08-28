ଗୋଟିଏ ଓ୍ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆରେ କାନ୍ଦିଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ଶାମି, ପୂରା ଦିନ ବୁହାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଝାଳ
ଏସିଆ କପରେ ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କୁ ମିଳିନି ଜାଗା।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରମୁଖ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ଶାମି ମଧ୍ୟ ଫେରିଛନ୍ତି। ଶାମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇନାହିଁ।
ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମହମ୍ମଦ ଶାମି ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ସେ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଫର୍ମରେ ନଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।
ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଓ୍ୱିକେଟ୍: ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଜୋନ୍ ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ଦଳ ପରସ୍ପର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ନର୍ଥ ଜୋନ୍ ୬ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୩୦୮ ରନ୍ କରିଥିଲା।
ଏହି ଛଅ ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ମହମ୍ମଦ ଶାମି ନେଇଥିଲେ। ସେ ସାରା ଦିନରେ ୧୭ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ,ଏବଂ ୫୫ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ପାଇଥିଲେ। ସେ ସାହିଲଙ୍କୁ ନିଜର ଶିକାର କରିଥିଲେ, ଯିଏ ୧୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ଆୟୁଷ ବାଡୋନି ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ: ଯଦି ଆମେ ନର୍ଥ ଜୋନ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ଆୟୁଷ ବାଡୋନି ଏକ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।
ସେ ମାତ୍ର ୬୦ ବଲ୍ ରେ ୬୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କି ଦଳର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବୋଲର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଖେଳକୁ ଅପେକ୍ଷା ଯେ ଶାମି ଏହି ଦିନ ତାଙ୍କର ଯାଦୁ ଦେଖାଇପାରିବେ କି ନାହିଁ।
ମହମ୍ମଦ ଶାମି ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ: ମହମ୍ମଦ ଶାମି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୦୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଖେଳିଥିଲେ। ତା’ପରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ଫାଇନାଲ୍ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା।
ଏହା ପରେ ସେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଫେରିପାରି ନାହାଁନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଶାମିଙ୍କୁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିନଥିଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଶାମି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି।
ଅକ୍ଟୋବରରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍: ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫିର ଏହି ସିଜିନ ସେହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି।
ଅକ୍ଟୋବରରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସିରିଜରେ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଏହି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଶାମି ତାଙ୍କର ଯାଦୁ ଦେଖାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ଦଳକୁ ପୁନରାଗମନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।