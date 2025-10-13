ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଘାଇଲା, ଭାଙ୍ଗିଲେ ବଡ଼ ଖେଳାଳିଙ୍କ ରେକର୍ଡ ହେଲେ ନମ୍ବର ୱାନ୍‌

ଜିମ୍ବାୱେର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ବ୍ଲେସିଂ ମୁଜାରାବାନିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ।

By Rojalin Mishra
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର:ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କ ହାତରେ ଲାଲ ବଲ୍ ଥିବାରୁ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସିରାଜଙ୍କ ଯାଦୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଟେଷ୍ଟର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ନମ୍ବର 1 ବୋଲର ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା।

ପ୍ରକୃତରେ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଶତପଥୀ ଶାଇ ହୋପଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ସେ ନମ୍ବର 1 ବୋଲର ହୋଇଗଲେ। ସିରାଜ 2025 ରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବୋଲର ହୋଇଥିଲେ।

ସିରାଜ ଚାର୍ଟରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି
ସାଇ ହୋପଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିବା ସହିତ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ 2025 ରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବୋଲର ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଜିମ୍ବାୱେର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ବ୍ଲେସିଂ ମୁଜାରାବାନିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ।

ସିରାଜ ପୂର୍ବରୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ସିରାଜଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ, 51 ବର୍ଷ ପରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ସଫଳତା ଦେଖିଥିଲା।

51 ବର୍ଷ ପରେ ଦୁଇଟି ଶତକ
ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଦୁଇ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍ ୧୧୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ତା’ପରେ ଶାଇ ହୋପ୍। ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ ଦୁଇ ଜଣ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶତକ ହାସଲ କରିବାର ୫୧ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି।

ତଥାପି, ଉଭୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶତକ ପୂରଣ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌ର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସୀମିତ କରି ଦେଇଥିଲେ। ଜାଡେଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍‌ଙ୍କୁ ୧୧୫ ରନ୍ ଏବଂ ସିରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାଇ ହୋପ୍‌ଙ୍କୁ ୧୦୩ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହି ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ପତନ ପରେ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଅଧିନାୟକ ରୋଷ୍ଟନ୍ ଚେଜ୍, ଟେଭିନ୍ ଇମଲାଚ୍ ଏବଂ ଖାରି ପିଏରେଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌ର ମଧ୍ୟକ୍ରମକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ।

ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମାତ୍ର ୪୦ ରନ୍ ରେ ଛଅଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଟେଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ କରିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ, ଦଳ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ୪୦ ରନ୍ ରେ ଛଅଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ୨୭୧ ରନ୍ ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ଶାଇ ହୋପ୍‌ଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ସହିତ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ୯ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୩୧୧ ରନ୍ କରିଥିଲା।

