ଏହି ୪ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର କ’ଣ ଶେଷ? ଅଗରକରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ଭାଙ୍ଗିଲା ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ହୃଦୟ

T20 World Cup 2026: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ତା’ର ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଚାରି ଜଣ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖରେ ବିସିସିଆଇ ଚାରି ଜଣ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମକୁ ବାଦ ଦେଇ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଏବେ, ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଚାରି ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଟି୨୦ ଦଳର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି।

ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ଏହି ଚାରି ଜଣ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର୍ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ନାମ, ଯାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ପନ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଲିଷ୍ଟ ଘୋଷଣା ପରେ ବହୁ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି।

ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏବଂ ଇଶାନ କିଷାନଙ୍କୁ ୱିକେଟକିପର ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏବଂ ସ୍ପିନର ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ଖେଳାଳି ୨୦୨୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

(video) ପାକିସ୍ତାନର ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍…

୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ କାହିଁକି ଚୟନ…

ଚିଫ୍ ସିଲେକ୍ଟର ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଚୟନ କମିଟି ମୁମ୍ବାଇରେ ଦଳ ଚୟନ ପାଇଁ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା। ଯାହା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅପରାହ୍ନରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ । କ୍ୟାପଟେନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ସହିତ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । T-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ୧୫ ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ବଡ଼ କିମ୍ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ହେଉଥିଲା । ଆଉ ଟିମର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜନକ।

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ ରକ୍ଷକ), ତିଲକ ଭର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ ଦୁବେ, ଇଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଅକ୍ସର ପଟେଲ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସିଂ, ଅଶ୍ଳୀଳ ରାଣା, ସୁନ୍ଦର।

You might also like More from author
More Stories

(video) ପାକିସ୍ତାନର ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍…

୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ କାହିଁକି ଚୟନ…

୨ ବର୍ଷ ପରେ ସିଧାସଳଖ ବିଶ୍ୱକପରେ କିପରି…

ଗିଲଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ସାରିଦେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର!…

1 of 2,571