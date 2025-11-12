”ଆମ ପାଇଁ କର ବା ମର ପରିସ୍ଥିତ”; ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ କୋଲକାତା ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସିରାଜଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ
IND vs SA: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ନଭେମ୍ବର ୧୪ରୁ କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ନଭେମ୍ବର ୧୪ରୁ କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳର ଦଳ କୋଲକାତାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କଠିନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ସମୟରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପୂର୍ବରୁ, ଗତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ, ସିରାଜ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପର ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ସିରିଜ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।
ଏହି ସିରିଜ୍ ନୂତନ WTC ଚକ୍ର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାରରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ସିରିଜ୍ ନୂତନ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଚକ୍ର ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ବିଶେଷକରି ଯେହେତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍। ଦଳ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଭଲ ପରିବେଶ ଅଛି, ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମେ ଏହି ସିରିଜରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ।
ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଅଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଏହି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳରେ କିଛି ବହୁତ ଭଲ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦଳ ସମ୍ପ୍ରତି ପାକିସ୍ତାନରେ ଖେଳିଥିଲା, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ୧-୧ ଡ୍ରରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଜିତିବୁ।”
୨-୦ରେ ଜିତିବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିଧାସଳଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବ: ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ସଂସ୍କରଣରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଉଭୟ ଥର ରନର୍ସଅପ୍ ହୋଇ ଶେଷ କରିଥିଲା।
ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିନଥିଲା। ତେଣୁ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍କରଣରେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ WTCର ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍କରଣରେ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିଛି। ସେମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ୨-୨ ଡ୍ରରେ ଶେଷ କରିଥିବା ବେଳେ, ସେମାନେ ଘରୋଇ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ୨-୦ ରେ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପର ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍କରଣରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ୨-୦ ବିଜୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବ।