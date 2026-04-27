ସୋମବାରରେ ଏକାଦଶୀର ଶୁଭ ସଂଯୋଗ, ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କଉପରେ ବର୍ଷିବ ହରି-ହରଙ୍କ କୃପା, ଘରେ ହେବ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା
ଆଜି ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀ: ୧୨ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟଫଳ ଜାଣନ୍ତୁ
Horoscope: ଆଜି ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଏକାଦଶୀ ତିଥି, ଯାହାକୁ ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଭକ୍ତମାନେ ଉପବାସ ରଖି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ୧୭ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ରହିବ। ଧ୍ରୁବ ଯୋଗ ରାତି ୯ଟା ୩୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ପୂର୍ବା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ରାତି ୯ଟା ୧୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଅନୁଯାୟୀ ଆଜିର ଦିନଟି କେମିତି କଟିବ..
ମେଷ ରାଶି: ଆଜି ଟିକେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାହସ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବୈଷୟିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ଧୀର କରିପାରେ, ଯାହା ଅସ୍ୱସ୍ତିକର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ।
ବୃଷ ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି ଶକ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଘରେ କୌଣସି ଶୁଭ କିମ୍ବା ଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ, ଯାହା ପରିବେଶକୁ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ। ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ, ଏବଂ ଆପଣ ଏକ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି।
ମିଥୁନ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସାୟିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଏକ ନୂତନ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ଫେରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
କର୍କଟ ରାଶି: ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭ ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
ସିଂହ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ବିପଦ ଏବେ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଦୃଢ଼ ରଖିବ। ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ; ଆଘାତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି।
କନ୍ୟା ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରେ। ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ସମ୍ଭବ, ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କୁ କାମରେ କିଛି ନୂତନ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ।
ତୁଳା ରାଶି: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ, ଲାଭଦାୟକ ଯୋଜନା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟାସ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିବାଦ ସମ୍ଭବ, ତେଣୁ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଅଂଶୀଦାର କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ବିଛା ରାଶି: ଆଜି ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତରବର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆମଦାନି ଏବଂ ରପ୍ତାନି ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ଏବଂ ପୁରୁଣା ବିବାଦର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
ଧନୁ ରାଶି: ଆଜି ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରଗତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଉପକରଣ କିମ୍ବା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଯୋଡି ନିଜର ପରିଚୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଦକ୍ଷତା ଉନ୍ନତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସାମାନ୍ୟ ମତଭେଦ ସମ୍ଭବ। ସେମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ମକର ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଏବଂ ସାହସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। କୌଣସି ଗଳା କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଦେବ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି: ଆଜି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ମାନସିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଜଣେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଦିଗ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଭାଗୀତା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ କାରବାର ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଠକେଇର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ମୀନ ରାଶି: ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ନୂତନ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ନିବେଶ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଚାଲିଥିବା ବ୍ୟବସାୟିକ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଧାନ ହେବ, ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିବ। ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ।