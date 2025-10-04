ନକଭିଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁନା ପଦକ; ଚାମ୍ପିଅନସ ଟ୍ରଫି ନେଇ ପଳାଇଥିବାରୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବ ପାକିସ୍ତାନ, ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଇଲା ପାକ୍…
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ପାକିସ୍ତାନରେ ନକଭିଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ । ଭାରତ ସହ ଚାମ୍ପିଅନସ ଟ୍ରଫି ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦରେ ନକଭିଙ୍କ ଦୃଢ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ।ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ବା ପିସିବିର ମୁଖ୍ୟ ଓ ଏସିସିର ସଭାପତି ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଦିଆଯିବ । ଏନେଇ ପଡୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ତେବେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ମିଳିିବା ପଛର କାରଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ।
କାହିଁକି ମିଳିବ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ: ଏସିଆ କପ ୨୦୨୫ ର ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲାରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ହରାଇ ନବମ ଥର ପାଇଁ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଥିଲା ।ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଚାମ୍ପିଅନସ୍ ଟ୍ରଫି ଆଣିନଥିଲା । କାରଣ ଏସିସିର ସଭାପତି ଭାବରେ ମୋହସିନ ନକଭି ଏହି ଟ୍ରଫି ଦେବାର ନିୟମ ରହିଛି ।
ମାତ୍ର ସେ ପାକିସ୍ତାନର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏପରିକି ପିସିବିର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି । ଏହାଛଡା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ତିକ୍ତତାକୁ ନେଇ ସେ ଭାରତ ଉପରେ ବୋମା ପକାଇବାର ଧମକ ଦେଇଥିଲେ । ଏଣୁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି, ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କ ଠାରୁ ଟ୍ରଫି ନେବା ପାଇଁ ସଫା ସଫା ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ।
ନକଭିଙ୍କ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ କେହି ଟ୍ରଫି ଦେଲେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ନେବା ପାଇଁ ରାଜି ଥିଲେ, ମାତ୍ର ମୋହସିନ ଖେଳାଳିଙ୍କ କିଛି କଥା ନ ଶୁଣି ଟ୍ରଫି ନେଇ ପଡିଆରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ତେବେ ନକଭିଙ୍କର ଏହି ଦୃଢ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଆଚରଣକୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ।
କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ: ମୋହସିନଙ୍କୁ ସହିଦ ଜୁଲଫିକର ଅଲ୍ଲୀ ଭୁଟ୍ଟୋ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ । ଏନେଇ ସିନ୍ଧ ଓ କରାଚୀ ବାସ୍କେଟବଲ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ଆଡଭୋକେଟ ଗୁଲାମ ଆବାସଜମାଲ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଜମାଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସହିତ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ କ୍ରୀଡା ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ସମୟରେ ନକଭିଙ୍କ କାମ “ଜାତୀୟ ଗୌରବକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର” କରିଛି।
ନକଭିଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ: ଭାରତୀୟ ଖେଲାଳଇ ନକଭିଙ୍କ ଠାରୁ ଟ୍ରଫି ନ ନେବା ପରେ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଥିଲେ କି” ଭାରତୀୟ ଦଳ “ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଟ୍ରଫି ଚାହାଁନ୍ତି ତେବେ ACC ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡିବ ।