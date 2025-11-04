ଡ଼ରୁଆ ନକଭି; ଟ୍ରଫି ଦେବାକୁ ନାରାଜ, ବୈଠକ ପାଇଁ ଡାକିବାରୁ କହିଲେ ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି…

ଟ୍ରଫି ନ ଦେବାର ବାହାନା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନକଭି...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ନକଭିଙ୍କ ପୁଣି ନୁଆ ଚାଲ। ଜୟ ଶାହାଙ୍କ ଭୟରେ ଆସୁ ନାହାନ୍ତି ବୈଠକ।ଟ୍ରଫି ବିବାଦ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଗଡ଼ାଉଛନ୍ତି ତାରିଖ। କାମ ଥିବା କହି ପୁଣି ମନା କଲେ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ।

ICC ବୈଠକରେ ଟ୍ରଫି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି ଆଗୁଆ BCCI ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଡ଼ରରେ ଏବେ ନକଭି ବୈଠକକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କୁହାଯାଉଛି।

ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ବିବାଦ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିପାରେ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ICC ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା।

ଏବେ, ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଚାଲିଥିବା ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ମୋହସିନ୍ ନକଭି ICC ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଠାରୁ ଚାରି ଦିନିଆ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

ମୋହସିନ୍ ନକଭି ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି। ICC ବୈଠକରେ ତାଙ୍କୁ BCCIର କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା , ମାତ୍ର ସେ ଏବେ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସଫା ସଫା ମନା କରିଛନ୍ତି।

ତଥାପି, ସଦ୍ୟତମ ଅପଡେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ। ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ ଫାଇନାଲ୍ ଜିତିବା ପରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ନକଭିଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା।

PCBର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ ଯେ କେଉଁ ଘରୋଇ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୋହସିନ୍ ନକଭିଙ୍କୁ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବାରୁ ବାଧା ଦେବ। ନକଭି ପାକିସ୍ତାନର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଜୟ ଶାହ ICC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବା ପରଠାରୁ ଥରେ ମଧ୍ୟ ICC ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି। ଏଣୁ ଅନେକ ଏହା ନକଭିଙ୍କର ଏକ ନୂଆ ଚାଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି।

ନକଭିଙ୍କ ବଦଳରେ ସୁମୈର ସୟଦ ICC ବୈଠକରେ  ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ନକଭି ଦୁବାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ନଭେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ଦିନ ବୈଠକ ମଧ୍ଯ ଶେଷ ହେବ ଓ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରିବ।

ଭାରତୀୟ ଦଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରଫି ଏବେ ବି ଦୁବାଇରେ ଥିବା ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଖରେ ଏଯାଏଁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରଫି ପହଁଚି ନାହିଁ। ଟ୍ରଫିର ହକଦାର କୁହାଯାଉଥିବା ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏହା ମିଳିନାହିଁ।

ମୋହସିନ୍ ନକଭି କେବଳ ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ PCBରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ।

ତଥାପି, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଇନାଲ୍ ଦିନ ତାଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ମ୍ୟାଚ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପସ୍ଥାପନା ୯୦ ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା।

ଏପରିକି ମଇଦାନରେ ଖେଳାଳି ଟ୍ରଫି ନେବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯାହାର ଖୁଲାସା ପରେ ତିଲକ ବର୍ମା ଏକ ସାକ୍ଷାତାକାରରେ କରିଥିଲେ।

