ଡ଼ରରେ ଥରିଲାଣି ମୋହସିନ ନକଭି, ଏଥର ଆଇସିସି ବୈଠକରେ ନିଆଯିବ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ; Asia cup ନଫେରେଇବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଏହି ଦଣ୍ଡ !
ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (ପିସିବି)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ୍ ନକଭି ନଭେମ୍ବର ୭ ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦୁବାଇରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଇସିସି ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (ପିସିବି)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ୍ ନକଭି ନଭେମ୍ବର ୭ ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦୁବାଇରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଇସିସି ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
ନକଭିଙ୍କ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ପାକିସ୍ତାନର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ତଥାପି, ସମସ୍ତ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ନକଭି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦୁବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (ବିସିସିଆଇ) ଏହି ବୈଠକରେ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି।
ପ୍ରକୃତରେ, ନକଭି ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ICC ବୈଠକରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ICC ବାର୍ଷିକ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ BCCI ଟ୍ରଫି ବିବାଦ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କଲା, ନକଭିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ପୁଣି ଥରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା।
ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଟ୍ରଫି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି: ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଭାରତକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ବିଜେତା ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନାହିଁ, ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତିଥିଲା। ଭାରତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ତିନିଥର ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଫାଇନାଲ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ଏସିସି) ସଭାପତି ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ପରେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ରଫି ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସିସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରଖାଯାଇଛି।
ଆଇସିସି ବୈଠକରେ ବିସିସିଆଇ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବ: ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ, ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ବୋର୍ଡ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ACCକୁ ଏକ ଚିଠି ପଠାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ପାଇନଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ୧୦ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ACCକୁ ଏକ ଚିଠି ପଠାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ଉତ୍ତର ପାଇନାହୁଁ।
ତେଣୁ, ଆମେ ଏବେ ICC ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବୁ। ଭାରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଏହି ଟ୍ରଫି ଜିତିଛି, ଏବଂ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ଯୋଗ୍ୟ। ସମୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବାକୁ ବାକି ଅଛି।”
ସାଇକିଆ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମକୁ ନକଭିଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ଆମେ ଫାଇନାଲ୍ ଦିନ ହିଁ ତାହା କରିଥାନ୍ତୁ। ଆମର ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଆମେ ACC ସଭାପତିଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ, ଯିଏ ପାକିସ୍ତାନର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ। ଭାରତ ଟ୍ରଫି ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ନୁହେଁ। ଦୁବାଇରେ ଚାଲିଥିବା ICC ବୈଠକରେ ଏହି ବିବାଦ କ’ଣ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଉଛି, ଏବଂ ଭାରତ ଶେଷରେ ଏହାର ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ପାଇବ କି ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ରହିଛି।