Asia Cup Trophy: ଟ୍ରଫି ଚୋର ପାକିସ୍ତାନ! ଅଭଦ୍ରାମିର ସବୁ ସୀମା ପାର୍ କଲେ ନକଭି, ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ସହ କଲେ ଏମିତି ଘୃଣ୍ୟ ହରକତ୍

ଏସିଆ କପ୍ ଜିତି ସୁଦ୍ଧା ଏବେବି ଟ୍ରଫି ପାଇଲାନି ଭାରତ।

By Subhasmita Das
CELLNET

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଜିତିଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଟ୍ରଫି ପାଇଲାନି। ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ଏବଂ PCBର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ ନକଭି ଟ୍ରଫି ନେଇ ପଳାଇ ଗଲେ, ଏବଂ ଏବେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାମ କରିଛନ୍ତି।

ମୋହସିନ ନକଭି ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫିକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ; ପ୍ରକୃତରେ, ମୋହସିନ ନକଭି ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫିକୁ ACC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ଏହାକୁ ହଟାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।

ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କ ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫିକୁ ACCର ଦୁବାଇ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖାଯାଇଛି। ମୋହସିନ୍ ନକଭି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ବିନା ଏହାକୁ ହଟାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭାରତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ନାହିଁ।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିବା ପରେ ନକଭିଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ତା’ପରେ ନକଭି ଏହାକୁ ନିଜ ସହିତ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ ଏହା ସେବେଠାରୁ ACC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରହିଛି।

ନକଭି ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ସଭାପତି ଏବଂ ଦେଶର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ। ପହଲଗାମ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରଠାରୁ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଅଧିକ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଉତ୍ତେଜନା ଏସିଆ କପ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏସିଆ କପ୍ ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ।

ନକଭି ଏବଂ ବିସିସିଆଇ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ: ନକଭିଙ୍କ ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ସେ ଭାରତୀୟ ଦଳ କିମ୍ବା ବିସିସିଆଇକୁ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ। ଅନ୍ୟ କେହି ଭାରତକୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।

ନକଭିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିସିସିଆଇ ଗଭୀର ଭାବରେ ବିରକ୍ତ ଏବଂ ICC ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ନକଭିଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦର ସଭାପତି ପଦରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ।

