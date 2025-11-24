Asia Cup 2025: ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏସିଆ କପ୍ ଦେଇଦେଲା ମୋହସିନ ନକଭି! ନିର୍ଲଜ୍ଜତାର ସବୁ ସୀମା ପାର କଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା…
ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏସିଆ କପ୍ ଦେଇଦେଲା ମୋହସିନ ନକଭି!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୁଣି ଖବରର ଶିରୋନାମାରେ ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ମୁଖ୍ୟ ମୋହସିନ ନକଭି। ରବିବାର, ନଭେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ ଦୋହାର ୱେଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ପାର୍କ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖୋଳାଯାଉଥିବା ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସର ଫାଇନାଲରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ସୁପର ଓଭର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ବାଂଲାଦେଶ ଏ ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରି ପାକିସ୍ତାନ ଏ ଦଳ ଇତିହାସ ରଚିଥିଲା।
ଏହା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏ ଦଳ ପାଇଁ ଏହା ତୃତୀୟ ଟାଇଟଲ ଏବଂ ସେମାନେ ଏପରି କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦଳ ହୋଇଥିଲେ। ଫାଇନାଲ ସମୟରେ, କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ACC ମୁଖ୍ୟ ନକଭିଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରୁଥିଲା, ଯିଏ ସାରା ମ୍ୟାଚରେ ଉଲ୍ଲସିତ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ବିଜୟ ପରେ, ସେ ଅଧିନାୟକ ଇରଫାନ ଖାନ ନିଆଜିଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
ଏହି ସମୟରେ, କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ନକଭିଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ପୁରୁଣା ବିବାଦ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ସେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା 2025 ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପରେ ଭାରତକୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ଭାରତ ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ PCB ସଭାପତି ଭାବରେ, ନକଭି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହକୁ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିଲା ଏବଂ ଟ୍ରଫିକୁ ପଡ଼ିଆରୁ ହଟାଇ ଦିଆଗଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି।
ଭାରତ କେବେ ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଟ୍ରଫି ପାଇବ?
ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ଏବେ ବି ମୋହସିନ୍ ନକଭିଙ୍କ ହେପାଜତରେ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦୁବାଇର ACC ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ରଖାଯାଇଛି। ବିସିସିଆଇ ଦୁବାଇରେ (ନଭେମ୍ବର 2025 ରେ) ସମ୍ପ୍ରତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ICC) ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ଔପଚାରିକ ଏବଂ ଅନୌପଚାରିକ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲା, ଏବଂ ନକଭି ଏହି ବିବାଦର ସମାଧାନ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସହମତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ତଥାପି, ବୈଠକ ପରେ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ମିଳିନାହିଁ। ନକଭି ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୁବାଇର ACC ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଭେଟିପାରିବେ। ସେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଟ୍ରଫି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସମାରୋହ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିସିସିଆଇ ଏହି ଅନୁରୋଧକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା।