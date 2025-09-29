(Video)ଆରେ ଦେଖରେ .. ପାକିସ୍ତାନର ଲଜ୍ଜାଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ; ଟ୍ରଫି ନେଇ ପଡିଆରୁ କିପରି ପଳେଇଲେ ନକଭି ? ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍

Video Viral :ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଭିଡ଼ିଓ , ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପଡିଆରୁ ପଳାଇଲେ ନକଭି...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ସଫଳତାର ସହ ଜିତିଥିଲା। ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା, ଏବଂ ତା’ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦୁଇଥର ପାକିସ୍ତାନର ମୁକାବିଲା କରିଥିଲା, ଏବଂ ଉଭୟ ଥର ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମତ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା, କୌଣସି ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଦଳକୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିବାର କଥା ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ଉପୁଜିଲା।

ନକଭିଙ୍କ ଲଜ୍ଜାଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ:ପ୍ରକୃତରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବା ପରେ, ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (ପିସିବି) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ ମୁଖ୍ୟ ମୋହସିନ୍ ନକଭି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରଫି ସହିତ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଆସି ନଥିଲେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ମୋହସିନ୍ ନକଭିଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ପଦକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ।

ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆସି ନଥିଲା, ମୋହସିନ୍ ନକଭି ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରଫି ଏବଂ ପଦକ ସହିତ ପଡ଼ିଆ ଛାଡି ହୋଟେଲ ଆଡକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।

ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ, ମୋହସିନ ନକଭି ପଡ଼ିଆ ବାହାରକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଯାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ଧରି ଯାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। କ୍ରିକେଟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବୋଲି କହି ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ (ପିସିବି) ଏବଂ ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳିମାନେ ଟ୍ରଫି ବିନା ମଞ୍ଚରେ ଏସିଆ କପ୍ ବିଜୟର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, AI ବ୍ୟବହାର କରି ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଅନେକ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୂରି ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଟ୍ରଫି ଧରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

