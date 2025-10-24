ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫିକୁ କୁଆଡ଼େ ଗାଏବ୍ କରିଦେଲେ ମୋହସିନ ନକଭି, ଆଉ କେବେ ବି ଭାରତକୁ ମିଳିବନି ଟ୍ରଫି, ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ହଇଚଇ!
ଭାରତ ଜିତିଥିବା ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫିକୁ ଗାଏବ୍ କରିଦେଲେ ନକଭି!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ ଏସିଆ କପ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ଏସିସି) ସଭାପତି ମୋହସିନ୍ ନକଭି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଟ୍ରଫି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ମନା କରୁଛି।
ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ମୋହସିନ୍ ନକଭି ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରଫିକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି କେଉଁଠି:
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ ଦୁବାଇରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବାର ସପ୍ତାହ ପରେ ମଧ୍ୟ, ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ବିବାଦ ଜାରି ରହିଛି।
ଏବେ ଏହି ମାମଲା ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫିକୁ ଦୁବାଇର ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ACC) ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରି ଆବୁଧାବିର ଅନ୍ୟତ୍ର ଲୁଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଟ୍ରଫିର ଅବସ୍ଥିତି କେବଳ ମୋହସିନ୍ ନକଭିଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି।
ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପୁରା ଘଟଣା:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI)ର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ACC ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ।
ସେଠାକାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହାକୁ ଆବୁଧାବିର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ କେବଳ ମୋହସିନ୍ ନକଭିଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣାଅଛି।
ଏହି ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ନକଭି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏସିସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଟ୍ରଫି ଫେରାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଟ୍ରଫି ଫେରାଇ ପାରିବେ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (ପିସିବି) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ୍ ନକଭି ସମ୍ପ୍ରତି ଭାରତକୁ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସମାରୋହ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ।
ନକଭି ଏହି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ:
ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କୁ ବିସିସିଆଇ ଭାରତକୁ ଟ୍ରଫି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଚିଠି ପଠାଇବା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ, ଏସିସି ସଭାପତି ଦୃଢ଼ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସମାରୋହକୁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ବିସିସିଆଇକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ଭାଗରେ ଏସିସି ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲା। ବୈଠକ ପରେ ଅନେକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ନକଭି ଫାଇନାଲ ପରେ ହୋଇଥିବା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ବିସିସିଆଇକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ନକଭି ଏହି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ।