ନକଭି କହିଲେ ମୁଁ ଭାରତକୁ କ୍ଷମା ମାଗିନି କି କେବେ ମାଗିବିନି, ମିଛ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଭାରତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ

ଭାରତକୁ ମିଛୁଆ କହିଲେ ମୋହସିନ ନକଭି।

By Subhasmita Das
CELLNET

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସୁଧୁରିବନି ମାଡୁଆ ପାକିସ୍ତାନ। ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି ଅଣ୍ଟା ସିଧା ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ, ତଥାପି ଛାଡୁନି ମୁହଁ ଫୁଟାଣି।

ହଁ ଆଜ୍ଞା ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚଠାରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦ ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇ ଏସିଆ କପ୍ ଓ୍ୱିନର ହେଲା ତଥାପି ଟ୍ରଫି ଏବଂ ମେଡାଲ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ ପାକିସ୍ତାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହସିନ ନକଭି।

ଯାହାପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଲାଗିରହିଥିଲା। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଖବର ଆସିଥିଲା କି ଭାରତ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଲା ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଭାରତକୁ କ୍ଷମା ମାଗି ଟ୍ରଫି ଫେରାଇ ଦେଲେ ACC ସଭାପତି ମୋହସିନ ନକଭି।

Heavy rain: ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଅବପାତ, ବଢିବ…

IND vs PAK: ପୁଣି ଭାରତଠୁ ହାରିବ ପାକିସ୍ତାନ,…

ହେଲେ ତାପରେ ଏବେ ଭାରତ ଉପରେ ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନକଭି। ଯାହାକି ପୁଣିଥରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୋହସିନ ଭାରତକୁ ମିଛୁଆ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

ACC ବୈଠକ: ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଟ୍ରଫିକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ନିରନ୍ତର ଜାରି ରହିଛି। ନିକଟରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖରେ, ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ACC) ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରିଥିଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ଏବଂ ACC ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା।

ବୈଠକରେ ଟ୍ରଫି ବିବାଦ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଲା, ଯାହା କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ଏକ ନୂତନ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଜିତିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦଳର ଟ୍ରଫି ପାକିସ୍ତାନ ନେଇ ଚାଲିଗଲା।

ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ବିବାଦ: ବିସିସିଆଇ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଳା ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧି ଆଶିଷ ଶେଲାର ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫିକୁ ନେଇ ଏକ ଉଷ୍ମ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ବିସିସିଆଇ ଏସିସି ସଭାପତି ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଳା ନକଭିଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଥିଲେ, କ୍ଷମା ମାଗିବା ଏବଂ ଭାରତକୁ ଟ୍ରଫି ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବୈଠକରେ ନକଭିଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା।

ନକଭି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ: ତଥାପି ACC ସଭାପତି ମୋହସିନ ନକଭି ଏହି ସମସ୍ତ ଦାବିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ କଠୋର ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି।

ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ମୋହସିନ ନକଭି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଭାରତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ, ମିଛ ଉପରେ ବଢେ। ମୁଁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହିଁ, ଏବଂ ମୁଁ କେବେ ବିସିସିଆଇକୁ କ୍ଷମା ମାଗିନାହିଁ, ଏବଂ ମୁଁ କେବେ ଏପରି କରିବି ନାହିଁ। ଏହି ମନଗଢ଼ା ଅର୍ଥ କେବଳ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଏହା ଶସ୍ତା ପ୍ରଚାର ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ।”

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଭାରତ କ୍ରିକେଟରେ ରାଜନୀତିକୁ ଟାଣିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ଖେଳର ଆତ୍ମାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି। ACC ସଭାପତି ଭାବରେ, ମୁଁ ସେହି ଦିନ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଏବେବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି।

Heavy rain: ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଅବପାତ, ବଢିବ…

IND vs PAK: ପୁଣି ଭାରତଠୁ ହାରିବ ପାକିସ୍ତାନ,…

Asia Cup 2025: ହାର ମାନିଲା ପାକିସ୍ତାନ,…

ଆଜି ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ସୁନା ଦର,…

