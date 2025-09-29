ଭାରତର ଟ୍ରଫି ଓ ମେଡ଼ାଲ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ହୋଟେଲ ପଳେଇଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ନକଭି, କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ BCCI
"ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ"।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୫ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଭାରତ ଫାଇନାଲ ଜିତିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ମିଳିବା ବି ଉଚିତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ, ଏହା ହୋଇନଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ କିଛି ଅନନ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ACC) ମୁଖ୍ୟ ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କ ହାତରୁ ଟ୍ରଫି ନେଇନଥିଲେ କି ଷ୍ଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିନଥିଲେ। କାରଣ ମୋହସିନ ନକଭି ହେଉଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ସଭାପତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦେଶର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ।
ହେଲେ ଏହାପରେ ଆଉ ଏକ ବିଭ୍ରାଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ଏସିସି) ମୁଖ୍ୟ ମୋହସିନ ନକଭି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପଦକ ଏବଂ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫିକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହୋଟେଲ୍ ନେଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି।
ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିବା ପରେ ଏହା ଜଣାପଡିଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ତାଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିବାରୁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କ ହୋଟେଲକୁ ଫେରାଇ ନେବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଖେଳର ଆତ୍ମା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା।
ଟ୍ରଫି ନେଲାନି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ: ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲର ଉପସ୍ଥାପନା ସମାରୋହ ସମୟରେ ମୋହସିନ୍ ନକଭି ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ବିସିସିଆଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା।
ବିସିସିଆଇ ଏମିରେଟ୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା। ଏଥିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ନକଭି ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପଦକ ନେଇ ନିଜ ହୋଟେଲକୁ ଫେରିଗଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
ଭର୍ତ୍ସନା କଲା BCCI: ବିସିସିଆଇ ଏବେ ଏସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କ ମତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ମୁଡ୍ ରେ ଅଛି।
ତଥାପି, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ନକଭିଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଥିଲେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ତାଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କାହିଁକି ମନା କଲା ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ଦେବଜିତ ସାଇକିଆଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ସେହି ଦେଶ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ଯେଉଁଠାରୁ ଏସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆମେ ଆମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିବା ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଆମେ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲୁ।
ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କ ହୋଟେଲକୁ ଫେରାଇ ନେବେ। ସେମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ଅସହ୍ୟ। ସେମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭାରତକୁ ଟ୍ରଫି ଫେରାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଆମେ ଏବେ କେବଳ ଏତିକି ଚାହୁଁଛୁ।”
ବିସିସିଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ମୁଡ୍ରେ: ଶେଷରେ ଦେବଜିତ୍ ସାଇକିଆ ମଧ୍ୟ ମୋହସିନ୍ ନକଭିଙ୍କ ଆଚରଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିସିସିଆଇ ଏବେ ପୁରସ୍କାର ବଣ୍ଟନ ଉତ୍ସବରେ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିବ।