ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ଆତଙ୍କବାଦୀ…ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କ ଲଜ୍ୟାଜନକ ବୟାନ; ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ…

ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ଘଟଣାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆପତ୍ତିଜନକ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ "ଆତଙ୍କବାଦୀ" ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ACC ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଦୁବାଇରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏସିଆ କପ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ଏବଂ ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ACC) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ୍ ନକଭିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଏବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ICC) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ମୋହସିନ୍ ନକଭି ଆଉ ଏକ ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।

ଏହି ଭିଡିଓରେ କ’ଣ ଅଛି:ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ଏକ ଭିଡିଓରେ, ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ଘଟଣାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆପତ୍ତିଜନକ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ “ଆତଙ୍କବାଦୀ” ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ACC ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଭିଡିଓ ସାରା PCB ଏବଂ ACC ସଭାପତି ମୋହସିନ ନକଭି ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ସେଥିରେ ସହମତ।

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Hi Pakistan (@pakclarity)

ଭିଡିଓରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହୁଥିବାର ଶୁଣାଯାଉଛି, “ଯେତେବେଳେ ସେ ପଡ଼ିଆରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟ୍ରଫି ନେଉ ନଥିଲେ, ସେ ଧର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ସେ ଅନ୍ୟ କାହାଠାରୁ ଟ୍ରଫି ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣି ନଥିଲେ ଯେ ଆମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ତା’ପରେ ମୋହସିନ୍ ନକଭି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସେ ଟ୍ରଫିକୁ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ରଖି ନେଇଗଲେ। ଏବେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ଟ୍ରଫି ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଉଛି।”

୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା:ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ ଦୁବାଇରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ୍ ବିଜୟ ପରେ, ଟ୍ରଫି ଉପସ୍ଥାପନା ୯୦ ମିନିଟ୍ ରୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଥିଲେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ସେମାନଙ୍କ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଯଦିଓ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରାୟୋଜକଙ୍କଠାରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ସେମାନେ ନକଭିଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ, ମୋହସିନ୍ ନକଭି ଟ୍ରଫି ନେଇ ନିଜ ହୋଟେଲକୁ ଚାଲିଗଲେ।

