Asia Cup Trophy: ଚୋର ନକଭିର ନୂଆ ଡ୍ରାମା, ଭାରତକୁ ନିଜେ ଟ୍ରଫି ଫେରାଇବାକୁ ଆୟୋଜନ କରିଛି ସେରିମନି, BCCIକୁ କରିଛି ନିମନ୍ତ୍ରଣ!
କ'ଣ ମୋହସିନ ନକଭି ପାଖରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବ ଭାରତ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (ପିସିବି) ଏବଂ ଏସିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ଏସିସି)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ୍ ନକଭି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଟ୍ରଫି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମନା କରିଆସୁଛି।
ଏହା ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫିକୁ ନେଇ ବିବାଦକୁ ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କି ମୋହସିନ୍ ନକଭି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସମାରୋହ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି।
ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ:
ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ଟ୍ରଫି ସମ୍ପର୍କରେ ACC ସଭାପତି ମୋହସିନ୍ ନକଭିଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛି।
କରାଚୀରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ମୋହସିନ୍ ନକଭି କହିଛନ୍ତି ଯେ ACC ବିସିସିଆଇକୁ ଜଣାଇଛି ଯେ ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ଭାରତକୁ ଟ୍ରଫି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ଏକ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଗତ ମାସରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ୍ ପରେ ହୋଇଥିବା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପରେ ନକଭି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଟ୍ରଫି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି।
ନକଭି କଣ କହିଲେ:
ପିସିବି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ ନକଭି କରାଚୀରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିସିସିଆଇ ସହିତ ଅନେକ ଚିଠି ଆଦାନପ୍ରଦାନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି ଯେ ନଭେମ୍ବର ୧୦ରେ ଦୁବାଇରେ ଏକ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ। ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ, ଏବଂ ବିସିସିଆଇ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଏସିସି ବିସିସିଆଇକୁ ଚିଠି ଲେଖି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଯେ ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ଦୁବାଇରେ ଏକ ସମାରୋହ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉ। ତୁମର ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଆଣ ଏବଂ ମୋଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କର।”
ଏହି ସମୟରେ, ବିସିସିଆଇ ଆଇସିସି ଏବଂ ଏସିସି ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ ବିଚାର କରୁଛି। ଆଇସିସି ବୋର୍ଡ ବୈଠକ ନଭେମ୍ବର ୪ ରୁ ୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଇସିସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ପୂର୍ବତନ ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଜୟ ଶାହ କରନ୍ତି। ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫିକୁ ଏସିସି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ରଖାଯାଇଛି।