ଏସିଆ କପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଠାରୁ ଭାରତର ପରାଜୟ ଉପରେ PCB ମୁଖ୍ୟ ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କ ‘ବିଷାକ୍ତ’ ବୟାନ
X ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଲେ ଏମିତି କିଛି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗତ ରବିବାର ଦିନ, ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତକୁ ୮ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଭାରତ ଏ ଦଳ ୧୩୬ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା।
ଜବାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ୪୦ଟି ବଲ ବାକି ଥାଇ ସହଜରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ନମନ ଧୀରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ।
ଏହା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏ ଦଳର ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ଥିଲା, ଯାହା ଉପରେ ପିସିବି ମୁଖ୍ୟ ମୋହସିନ ନକଭି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ମୋହସିନ ନକଭି, X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ବୋର୍ଡ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆମର ପାକିସ୍ତାନ ଶାହିନ୍ସ ମାତ୍ର ୧୩.୨ ଓଭରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରି ଭାରତ A ଦଳକୁ ୮ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।”
“ଦୋହାରେ ଚାଲିଥିବା ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ନିର୍ଭୀକ ଏବଂ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଆମର ଯୁବ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ପାକିସ୍ତାନର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବ। ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ।”
ପାକିସ୍ତାନ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ସିନିୟର ପୁରୁଷ ଦଳ ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆଠାରୁ ତିନୋଟି ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା।
PCB chairman Mohsin Naqvi tweets after Pakistan Shaheens beat India-A in the Asia Cup Rising Stars at Doha.#PAKvIND | #Cricket | #Pakistan | #MaazSadaqat | #AsiaCup | #Doha | #India pic.twitter.com/HueaBZi8YH
ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଖବରର ଶିରୋନାମାରେ ରହିଛି କାରଣ ଭାରତୀୟ ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇ ନଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଏବଂ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପରେ ମଧ୍ୟ ନ ହାତ ମିଳାଇବା ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।
ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ୪୫ ଏବଂ ନମନ ଧୀରଙ୍କ ୩୫ ରନ୍ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଏ ୧୩୬ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୨୦ ଓଭର ମଧ୍ୟ ଖେଳି ନଥିଲା।
ଏହି ସମୟରେ, ମେଜର ସଦାକତଙ୍କ ଅପରାଜିତ ୭୯ ରନ୍ ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନ ମାତ୍ର ୧୩.୨ ଓଭରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।