ଇରାନରେ ଚାଲିବ ଏବେ ମୋଜତାବାଙ୍କ ହୁକୁମ, ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଅ ହେଲେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା
Iran Supreme Leader: ଇରାନ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟା ମଧ୍ୟରେ ବଦଳିଛନ୍ତି ଇରାନର ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର। ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୋଜତବା ଖାମେନେଇ ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ପୁଅ ମୋଜତାବା ଖାମେନିଙ୍କୁ ନୂତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଛି। ୫୬ ବର୍ଷୀୟ ମୋଜତାବା ଏବେ ଇରାନ ରାଜନୀତିରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିବେଚିତ ପଦବୀରେ ରହିବେ।
ଇରାନରେ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା କେବଳ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ନେତା ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ଦେଶର ସାମରିକ, ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ନୀତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶେଷ ମତ ରହିଛି।
ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ, ମୋଜତାବାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଯାହା ଇରାନର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଢ଼ିବ।
ଖାମେନିଙ୍କ ପରେ କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ: ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଇରାନରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଏକ ତିନି ଜଣିଆ ପରିଷଦରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଲିରେଜା ଆରାଫି (ଅନ୍ତରୀଣ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା), ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ ପେଜେଶକିୟାନ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଘୋଲାମ-ହୋସେନ ମୋହସେନି-ଏଜେ’ଇ ସାମିଲ ଥିଲେ।
ମୋଜତାବା ଖାମେନିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି କି: ମୋଜତାବା ଖାମେନି ଇରାନର ଦିବଂଗତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ପୁଅ। ତାଙ୍କର ବୟସ ୫୬ ବର୍ଷ। ସେ ଜଣେ ସିଆ ଧର୍ମଗୁରୁ ଏବଂ ଇସଲାମିକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନରୀ ଗାର୍ଡ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି। ଇରାନ-ଇରାକ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଆମେରିକାର ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲା।
ଯୁଦ୍ଧରେ କେତେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ: ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯୁଦ୍ଧରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନରେ ଅତି କମରେ ୧,୨୩୦, ଲେବାନନରେ ୩୯୭ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲରେ ୧୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକାର ସେନାର ସାତ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି।
ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ ପେଜେସ୍କିଆନ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନକରିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଳିତ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।