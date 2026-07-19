କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ମୋଜତବା ଖାମେନେଇ? ଉଠିଲାଣି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ

ଫେବୃଆରୀ ୨୮ରେ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋଜତବା ଖାମେନେଇ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ।

By Shiv Sankar Singh

ତେହରାନ: ଇସ୍ରାଏଲର ଜଣେ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ରବିବାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ମୋଜତବା ଖାମେନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନରେ ନାହାନ୍ତି। ସାଉଦି ଆରବର ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା ଅଲ-ହାଦାଥର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏହି ଦାବିର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ରିପୋର୍ଟରେ ଦିଆଯାଇନାହିଁ।

ଫେବୃଆରୀ ୨୮ରେ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣରେ ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋଜତବା ଖାମେନେଇ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରଠାରୁ ସେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଲିଖିତ ବିବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି।

ଅଲ-ହାଦାଥର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ମୋଜତବା ଖାମେନେଇଙ୍କ ନାମରେ ଜାରି ହେଉଥିବା ସରକାରୀ ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତ ଇସ୍ଲାମିକ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରି ଗାର୍ଡ କର୍ପ୍ସ (IRGC) ମୁଖ୍ୟ ଅହମଦ ୱାହିଦି ଏବଂ ସଂଗଠନର ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ନୋଟରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଟୋ…

ଗଛ କଟାକୁ ବିରୋଧ କରି ଲଣ୍ଡା ହେଲେ ପ୍ରକୃତି…

ଇସ୍ରାଏଲର ସେହି ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ଭିତରେ ଗଭୀର ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା IRGCର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।

ଏହାସହ ସେ ଆହୁରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତଥାପି ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ।

ରିପୋର୍ଟରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମତଭେଦର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ତେହରାନର ରାସ୍ତାଘାଟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

ଏହାପୂର୍ବରୁ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ମୋଜତବା ଖାମେନେଇ ସତର୍କ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ଆମେରିକା ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖେ, ତେବେ ତାହାକୁ “କେବେ ଭୁଲି ନ ପାରିବା ଭଳି ଶିକ୍ଷା” ମିଳିବ। ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର “ମୂଲ୍ୟହୀନ ଓ ଅବୈଧ”।

ଇରାନର ସରକାରୀ ଟେଲିଭିଜନରେ ପ୍ରସାରିତ ଏହି ବୟାନରେ ଖାମେନେଇଙ୍କ ଏହି ମତାମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଇରାନର ଜଣେ ବୁଝାମଣାକାରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଚୁକ୍ତିରୁ ତେହରାନ ପଛକୁ ହଟୁଛି।

ଖାମେନେଇ ଆହୁରି ସତର୍କ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଇରାନ ଏବଂ ତାହାର ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଯୋଗୀ ଗୋଷ୍ଠୀ “ଆକ୍ସିସ୍ ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ” ଆମେରିକାର ଲଗାତାର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଜବାବ ଦେବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହେବାର ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି।

ଏପଟେ ନୂଆ ଆକ୍ରମଣ ଓ ପରସ୍ପର ଧମକ ମଧ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ହେଉଛି। ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହର୍ମୁଜ୍ ଜଳପଥ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବଢ଼ିଛି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ଏକ-ପଞ୍ଚମାଂଶ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏହି ଜଳପଥ ଦେଇ ପରିବହନ ହେଉଥିବାରୁ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ୁଥିବା ତଣାପୋଡ଼ା ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଓ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ନୋଟରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଟୋ…

ଗଛ କଟାକୁ ବିରୋଧ କରି ଲଣ୍ଡା ହେଲେ ପ୍ରକୃତି…

ପିରିୟଡ୍ସ ସମୟରେ exercise କରିବା ଉଚିତ୍ ନା…

ଦୀର୍ଘଦିନର ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ଜେନିଫର…

1 of 29,882